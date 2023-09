Κοινωνία

Καστοριά: Θρίλερ στα σύνορα με αρπαγή αλλοδαπών (εικόνες)

Μέσω Γερμανίας έγινε γνωστό το ύποπτο περιστατικό. Δεκάδες συλλήψεις και όπλα επί ελληνικού εδάφους.

Περιστατικό αρπαγής και κράτησης αλλοδαπών από αλλοδαπούς σημειώθηκε στα ελληνοαλβανικά σύνορα την Πέμπτη.

Η αρχή έγινε όταν, οι αλβανικές Αρχές δέχθηκαν τηλεφώνημα από τη Γερμανία, το οποίο τους ενημέρωνε πως, διακινητές κρατούσαν μετανάστες. Ειδοποίησαν την Ελληνική Αστυνομία και ξεκίνησαν έρευνες και από τις δύο πλευρές των συνόρων.

Οι Έλληνες αστυνομικοί βρήκαν 18 άτομα, επί ελληνικού εδάφους, καθώς και σπαθιά, μαχαίρια κι ένα καλάσνικοφ.

Τα 18 άτομα συνελήφθησαν, χωρίς να είναι σαφές, ποιο είναι οι δράστες της αρπαγής και ποιοι τα θύματα και οδηγήθηκαν όλοι στην Ασφάλεια για ταυτοποίηση.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

«Σε εξέλιξη βρίσκεται εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Καστοριάς, πλησίον των ελληνοαλβανικών συνόρων, για τη διερεύνηση υπόθεσης αρπαγής αλλοδαπών από ομάδα έτερων αλλοδαπών, κατόπιν σχετικής πληροφόρησης από τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές της Αλβανίας.

Από τις έως τώρα έρευνες, στην περιοχή εντοπίστηκαν -18- αλλοδαποί, οι οποίοι και προσήχθησαν στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καστοριάς, ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πολεμικό τυφέκιο, γεμιστήρας, φυσίγγια, σπαθί, μαχαίρι και σουγιάς.

Η εμπλοκή των προσαχθέντων στην υπόθεση διερευνάται. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

