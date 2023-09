Κοινωνία

Δίκη Folli Follie: Κατέθεσαν οι πρώτοι μάρτυρες

Ξεκίνησε η δίκη με καταθέσεις εξαπατημένων επενδυτών. «Όχι» του δικαστηρίου στην παράσταση της προσωρινής διοίκησης της εταιρείας.

Στην εξέταση των πρώτων μαρτύρων προχώρησε η δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για την υπόθεση των επί σειρά ετών παραποιημένων στοιχείων της Folli Follie και τη χειραγώγηση της μετοχής της που αποκαλύφθηκε πριν πέντε χρόνια από έκθεση του fund QCM και φέρεται να προκάλεσε ζημιά δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Στη δίκη για το διεθνών διαστάσεων "σκάνδαλο της Folli Follie" θα απουσιάζει η προσωρινή διοίκηση της εταιρείας αφού σήμερα το δικαστήριο δεν δέχθηκε την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας που δήλωσε η FFG με την έναρξη της διαδικασίας στις 14 Σεπτεμβρίου. Με απόφαση τους οι δικαστές αρνήθηκαν την παράσταση της προσωρινής διοίκησης στην πλευρά της Υποστήριξης της Κατηγορίας, συντασσόμενοι επί της ουσίας με την απόφαση που είχε λάβει και το προηγούμενο δικαστήριο ενώπιον του οποίου είχε ξεκινήσει η εκδίκαση της υπόθεσης που τελικά είχε οδηγηθεί σε αναβολή.

Η προσωρινή διοίκηση της Folli Follie διεκδίκησε την παράσταση της στο δικαστήριο ως ζημιωθείσα υλικά και ηθικά από παράνομες πράξεις, με τους θεωρούμενους ως βασικούς κατηγορούμενους, μέλη της οικογένειας Κουτσολιούτσου, να αντιτάσσονται στο αίτημα. Οι κατηγορούμενοι επικαλέστηκαν "δεσμευτικότητα" της προηγούμενης απόφασης του δικαστηρίου για το θέμα ενώ παράλληλα αμφισβήτησαν τη δυνατότητα της προσωρινής διοίκησης να λαμβάνει αποφάσεις για να παρίσταται ως πολιτική αγωγή σε ποινικά δικαστήρια.

Μετά την αποβολή της προσωρινής διοίκησης της εταιρείας, ο ιδρυτής του Ομίλου Folli Follie, Δημήτρης Κουτσολιούτσος, η σύζυγος του και ο γιος τους, καθώς και οι επτά συγκατηγορούμενοι τους, θα έχουν "απέναντι" τους στο δικαστήριο στα έδρανα Υποστήριξης της Κατηγορίας τον ΕΦΚΑ, δύο τράπεζες, τον ΕΟΠΥΥ καθώς και επενδυτές, οι παραστάσεις των οποίων έγιναν δεκτές από το δικαστήριο.

Κατά τη σημερινή δικάσιμο ξεκίνησαν οι καταθέσεις των πρώτων μαρτύρων οι οποίοι είχαν καταθέσει μηνύσεις ως επενδυτές όταν αποκαλύφθηκε η υπόθεση.

Όπως ανέφερε ο πρώτος μάρτυρας, δεν είχε θορυβηθεί κανείς με τις πρώτες ενδείξεις, πριν έρθουν στο φως τα πλήρη στοιχεία για τον Όμιλο, καθώς ήταν τόσο αβυσσαλέες οι διαφορές ανάμεσα στην πραγματική θέση της εταιρείας και σε όσα η ίδια εμφάνιζε, που δεν έγιναν πιστευτά τα αληθινά στοιχεία.

Άλλος μάρτυρας ανέφερε στο δικαστήριο: «Επέλεξα τις μετοχές της εταιρείας διότι παρακολουθούσα την πορεία της και τα οικονομικά της στοιχεία. Εξίσου σημαντικό κριτήριο για εμένα ήταν ότι οι ιδρυτές της ήταν μέτοχοι της εταιρείας. Δεν πούλησα τις μετοχές αμέσως μετά την έκθεση του fund, διότι η οικογένεια Κουτσολιούτσου διέψευσε ότι υπήρχε πρόβλημα και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν έπαιρνε καμία απόφαση για την αναστολή της μετοχής».

