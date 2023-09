Κοινωνία

Κακοκαιρία “Elias – Πυροσβεστική: Πάνω από 3500 διασώσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι κλήσεις που έλαβε η Πυροσβεστική για αντλήσεις υδάτων και ασφαλή μεταφορά ατόμων από τις πληγείσες περιοχές.

-

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε κλήσεις κυρίως για αντλήσεις υδάτων σε περιοχές της χώρας λόγω εκδήλωσης ισχυρών βροχοπτώσεων.

Συγκεκριμένα:

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, από την Τρίτη, 05-09-2023 και Ω/07:00 έως σήμερα, Πέμπτη 28-09-2023 και Ω/18:00, έλαβε 10.495 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 3.778 αντλήσεις υδάτων, ενώ μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία 3.579 άτομα.

Επιπρόσθετα στην Π.Ε. Μαγνησίας από τις μεσημεριανές ώρες χθες Τετάρτη 27-09-2023 έως σήμερα, Πέμπτη 28-09-2023 και Ω/18:00, έλαβε 1.520 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 170 αντλήσεις υδάτων, ενώ μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία 280 άτομα.

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, από το απόγευμα της Δευτέρας 25-09-2023 έως σήμερα Πέμπτη 28-09-2023 και Ω/18:00, έλαβε 83 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 29 αντλήσεις υδάτων και πέντε (5) κοπές δέντρων ενώ μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία δύο (2) άτομα.

Στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, από χθες Τετάρτη 27-09-2023 και Ω/07:00 έως σήμερα Πέμπτη 28-09-2023 και Ω/18:00, έλαβε 17 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 12 αντλήσεις υδάτων και έξι (6) κοπές δέντρων.

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας από χθες Τετάρτη 27-09-2023 και Ω/07:00 έως σήμερα Πέμπτη 28-09-2023 και Ω/18:00 έλαβε 242 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 125 αντλήσεις υδάτων και 30 κοπές δέντρων, ενώ μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία 10 άτομα.

Στην Περιφέρεια Αττικής από χθες Τετάρτη 27-09-2023 και Ω/07:00 έως σήμερα Πέμπτη 28-09-2023 και Ω/18:00, έλαβε 105 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 65 αντλήσεις υδάτων και 20 κοπές δέντρων ενώ μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία τέσσερα (4) άτομα.





Ειδήσεις σήμερα:

Κουρτουλμούς: Οι κατακτητές στην Κύπρο είναι οι Ελληνοκύπριοι, όχι η Τουρκία

Γλυκά Νερά - Εισαγγελέας: Ο πιλότος σκότωσε την Καρολάιν για να την εκδικηθεί

Revenge porn - Εύβοια: Εφιάλτης για μαθήτρια από “καυτή” φωτογραφία