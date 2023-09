Αθλητικά

Ράλλυ - Θάνατος θεατή: Καταδικάστηκε υπεύθυνος ασφαλείας

Το δυστύχημα συμβεί το 2016, όταν, κατά τη διάρκεια του 46ου Ράλλυ ΔΕΘ, αγωνιστικό αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του σε στροφή, με αποτέλεσμα να παρασύρει και να τραυματίσει θανάσιμα έναν 47χρονο θεατή.

Στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης αναβίωσε δυστύχημα που είχε συμβεί το Σεπτέμβριο του 2016, όταν, κατά τη διάρκεια του 46ου Ράλλυ ΔΕΘ, αγωνιστικό αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του σε στροφή, με αποτέλεσμα να παρασύρει και να τραυματίσει θανάσιμα έναν 47χρονο θεατή.

Το περιστατικό συνέβη σε ειδική διαδρομή του αγώνα και συγκεκριμένα στο 6ο χλμ. της επαρχιακής οδού Παλαιοκάστρου - Πολυγύρου, στη Χαλκιδική. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο έκρινε ένοχο για ανθρωποκτονία από συγκλίνουσα αμέλεια τον υπεύθυνο ασφαλείας του αγώνα και τον καταδίκασε - με την αναγνώριση δύο ελαφρυντικών - σε 12μηνη φυλάκιση, την οποία ανέστειλε για 3 έτη (από 18 μήνες πρωτοδίκως).

Το κατηγορητήριο τού καταλόγιζε ότι δεν είχε λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για να αποφευχθεί το τραγικό συμβάν. Το Εφετείο αθώωσε τον εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού που είχε εγκρίνει την τέλεση του αγώνα και είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε 10μηνη φυλάκιση (με αναστολή), ποινή που είχε επιβληθεί και στον οδηγό του αγωνιστικού αυτοκινήτου (δεν εισήχθη γι' αυτόν η υπόθεση στο Εφετείο).

