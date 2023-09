Κοινωνία

Ντοκουμέντο ΑΝΤ1: Μετανάστης φεύγει από την Ηγουμενίτσα κρυμμένος σε άξονα φορτηγού

Το συγκλονιστικό ταξίδι ενός νεαρού Κούρδου για να πάει στην Ευρώπη και οι ταρίφες που πληρώνουν οι μετανάστες για να φύγουν από Πάτρα και Ηγουμενίτσα.

Βίντεο ντοκουμέντο εξασφάλισε η Κέλλυ Χεινοπώρου, με έναν Κούρδο μετανάστη, τον Ναριμάν να βρίσκεται κάτω από τον άξονα ενός φορτηγού. Με νευρικές κινήσεις καταγράφει με το κινητό του, καθώς το βαρύ όχημα βρίσκεται εν κινήσει και μπαίνει στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, λίγο πριν το καράβι φύγει για Ιταλία.

Λίγες ώρες αργότερα, κρυμμένος κάτω από άλλο φορτηγό, βγαίνει από το λιμάνι της Ανκόνα. Ο Ναριμάν έχει φτάσει Ιταλία.

«Δόξα τω Θεώ, έφτασα στην Ιταλία. Περιμένω να σταματήσει το φορτηγό...», ακούγεται να λέει.

Ο Ναριμάν έφτασε πριν από έναν χρόνο μέσω Έβρου στη χώρα μας, έμεινε στην Αθήνα και πριν λίγες ημέρες έφτασε στην πλαγιά απέναντι από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας όπου μένουν κρυμμένοι οι μετανάστες, ώστε να τους περάσουν οι διακινητές στο λιμάνι. Ο Ναριμάν μετά από 28ώρες, σήμερα το πρωί έφτασε στην Ιταλία

«Από την Ελλάδα, μέσω Ηγουμενίτσας έφτασα με το καράβι στην Ιταλία. Τώρα είμαι κάτω από το φορτηγό και περιμένω να σταματήσει...» , περιγράφει ο ίδιος.

Ο Ναριμάν με τρένο ήδη έχει φτάσει στα βόρεια της Ιταλίας, με στόχο να περάσει στην Γαλλία... όπως λέει ο ίδιος στο βίντεο που έστειλε στον ΑΝΤ1 πριν από λίγες ώρες.

«Είμαι περίπου ένα χρόνο στην Ελλάδα, ήθελα να πάω στην Γαλλία ή στην Αγγλία παράνομα , αλλά δεν τα κατάφερνα. Όμως μπόρεσα να κρυφτώ κάτω από μια νταλίκα, με μεγάλη δυσκολία και κίνδυνο. Δόξα τω Θεώ, τώρα είμαι μέσα στο τρένο και πηγαίνω προς τη Γαλλία. Σας ευχαριστώ πολύ», λέει στο βίντεό του.

Η «ταρίφα» για να περάσουν οι διακινητές μετανάστες μέσα στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας ή της Πάτρας, κυμαίνεται από 500 έως 2500 ευρώ . Με 500 ευρώ ο διακινητής θα υποδείξει φορτηγό για να κρυφτεί, ώστε να μπει στο λιμάνι και μετά στο πλοίο για Ιταλία. Όσο ανεβαίνει η τιμή τόσο μεγαλύτερη είναι η εμπλοκή του οδηγού στην παράνομη διακίνηση και τόσο ασφαλέστερη η κρυψώνα στο φορτηγό. Όσοι μετανάστες επιχειρήσουν μόνοι, χωρίς να πληρώσουν ταρίφα, τότε οι διακινητές που ελέγχουν τα δυο λιμάνια της χώρα θα τους εκδικηθούν!

«Αυτοί που ελέγχουν Ηγουμενίτσα και Πάτρα είναι συνήθως Αφγανοί ή Κούρδοι, κανείς μετανάστης δεν πάει μόνος του... 4.10 αν ο μετανάστης δεν πληρώσει τότε διακινητές θα τον σπάσουν στο ξύλο και δεν θα τον αφήσουν να ξαναπλησιάσει λιμάνι», λέει ο Στέφανος Τζαφ, Κούρδος δημοσιογράφος.

Ο Παύλος Ντούλιας, πρόεδρος του ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριαφυλάκων, λέει ότι, οι μετανάστες «μπαίνουν σε κρύπτες , κάτω από άξονα, σε ντεπόζιτα βενζίνης, σκίζουν τέντες, κρύβουν ακόμη και μικρά παιδιά . Παίζουν την ζωή τους κορώνα γράμματα».

