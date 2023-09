Κοινωνία

Νέες ταυτότητες: “Φρενίτιδα” για αιτήσεις - Ραντεβού για τον Δεκέμβριο

Πόσες δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις για έκδοση νέου τύπου ταυτότητας υποβλήθηκαν τις πρώτες ημέρες που λειτουργεί η πλατφόρμα. Οδηγός με όσα πρέπει να ξέρετε.

Την Δευτέρα το πρωί (25/9), άνοιξε η πλατφόρμα id.gov.gr για τον προγραμματισμό των ραντεβού των πολιτών για την έκδοση ή αντικατάσταση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας. Έκτοτε πολλοί έσπευσαν να κλείσουν το ραντεβού τους για νέα ταυτότητα και πλέον ανοίγουν ραντεβού για τον Δεκέμβριο, καθώς δεκάδες χιλιάδες ραντεβού έχουν κλειστεί μέχρι τώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία:

Η διαδικασία έκδοσης νέων ταυτοτήτων κατά την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής εξελίσσεται ομαλά και στα 367 σημεία ανά την επικράτεια. Σε αυτά τα σημεία λειτουργούν 429 θέσεις εξυπηρέτησης πολιτών που μπορούν να φέρουν εις πέρας περίπου 50.000 αιτήσεις ανά μήνα.

Μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί 98.241 ραντεβού έως τις 30.11.2023, εκ των οποίων έχουν δεσμευτεί περίπου 60.000 (61%), ενώ απομένουν προς χρήση για τους πολίτες περίπου 38.000 διαθέσιμα ραντεβού.

Έχει ήδη παρατηρηθεί ότι σε αστικές περιοχές ( Αττική – Θεσσαλονίκη ), καθώς και στα Τ.Α. των πρωτευουσών των Νομών τα διαθέσιμα ραντεβού έχουν σχεδόν εξαντληθεί . Κατόπιν τούτου, από αύριο η ΕΛ.ΑΣ. σε συνεργασία με την ΓΓΠΣ θα εκκινήσει τη διάθεση ραντεβού και για τον μήνα Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους, δηλαδή ακόμα 49.335 ραντεβού.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΛ.ΑΣ., παράλληλα, εξυπηρετεί αντίστοιχο αριθμό εκτάκτων ραντεβού για ειδικούς λόγους (απώλεια ή κλοπή) καθώς και ευάλωτους πολίτες ή πολίτες με αδυναμία μετακίνησης μέσω των 60 κινητών κλιμακίων.

Τις αμέσως επόμενες μέρες, η ΕΛ.ΑΣ θα προβεί σε διπλασιασμό των διαθέσιμων ραντεβού για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο, λόγω της αυξημένης ζήτησης των πολιτών. Για την εν λόγω αύξηση θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.

Τέλος, η διαδικασία βρίσκεται σε συνεχή παρακολούθηση με στόχο να μπορεί να εξυπηρετείται όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός συμπολιτών μας. Η διαθεσιμότητα ραντεβού αλλά και θέσεων εξυπηρέτησης ανά την Επικράτεια θα μεταβάλλεται ανάλογα.

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Βήμα – βήμα η διαδικασία

Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει στην αίτησή του, Αρχή Έκδοσης με βάση τη διεύθυνση μόνιμης ή προσωρινής του διαμονής στην Ελλάδα, συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας, ώστε να εξυπηρετηθεί με φυσική παρουσία, και καταχωρεί τα εξής στοιχεία του προσώπου στο οποίο αφορά το ραντεβού: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και προαιρετικά αριθμό τηλεφώνου . Υπάρχει η δυνατότητα να κλείσει το ραντεβού τρίτος, ωστόσο θα πρέπει να υπάρχει αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη για να εξυπηρετηθεί.

Με την ολοκλήρωση της υποβολής του αιτήματος αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επαλήθευση του email που δήλωσε ο ενδιαφερόμενος . Ακολούθως, λαμβάνει στο επιβεβαιωμένο email τις βασικές πληροφορίες για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της Αρχής Έκδοσης που έχει επιλέξει.

. Ακολούθως, λαμβάνει στο επιβεβαιωμένο email τις για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της Αρχής Έκδοσης που έχει επιλέξει. Το αίτημα προγραμματισμού του ραντεβού μπορεί να επαναπρογραμματιστεί ή να ακυρωθεί ή να υποβληθεί εκ νέου, το αργότερο οκτώ (8) ώρες πριν. Εικοσιτέσσερις (24) ώρες πριν και δύο (2) ώρες πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει από την πλατφόρμα μήνυμα υπενθύμισης στο email που έχει δηλώσει.

Διασφαλίζεται ότι διατηρείται χρονική απόσταση, μεταξύ των ραντεβού των ενδιαφερομένων για την ίδια Αρχή Έκδοσης δελτίων ταυτότητας, ικανή για να ολοκληρωθεί ένα ραντεβού πριν ξεκινήσει ένα επόμενο.

Οι ώρες και οι ημέρες των διαθέσιμων ραντεβού μπορούν να μεταβληθούν, λαμβάνοντας υπόψη περιορισμούς στο ωράριο και τη διαθεσιμότητα της Αρχής Έκδοσης, ανά χρονικά διαστήματα και ανά θέση εργασίας.

Ειδικά για την περίπτωση απώλειας ή κλοπής του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ο πολίτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με την αρμόδια Αρχή Έκδοσης, βάσει της διεύθυνσης μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του στην Ελλάδα και να ζητήσει τον προγραμματισμό ραντεβού για την έκδοση νέου Δελτίου.

Οι ώρες και οι ημέρες των διαθέσιμων ραντεβού μπορούν να μεταβληθούν, λαμβάνοντας υπόψη περιορισμούς στο ωράριο και τη διαθεσιμότητα της Αρχής Έκδοσης, ανά χρονικά διαστήματα και ανά θέση εργασίας.

Συχνές ερωτήσεις

Σε ποια ηλικία πρέπει να εκδώσω δελτίο ταυτότητας;

Υποχρεωμένοι να εφοδιασθούν με δελτίο ταυτότητας είναι όλοι οι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι κατοικούν ή διαμένουν προσωρινά στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους.

Η υποχρέωση εφοδιασμού με δελτίο ταυτότητας των ατόμων που συμπλήρωσαν το 12ο έτος της ηλικίας τους, ανήκει στους γονείς και νόμιμους κηδεμόνες αυτών.

Πού μπορώ να απευθυνθώ για την έκδοση του δελτίου ταυτότητάς μου;

Δελτία ταυτότητας εκδίδονται:

α) Για τις περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης στο Τμήμα Ασφαλείας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

β) Για την υπόλοιπη Χώρα στην Υποδιεύθυνση ή το Τμήμα Ασφαλείας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Όπου δεν λειτουργούν τέτοιες Υπηρεσίες, τα δελτία ταυτότητας εκδίδονται από το Αστυνομικό Τμήμα που ασκεί αρμοδιότητες ασφαλείας στον τόπο κατοικίας του ενδιαφερόμενου και σε περίπτωση που δεν υφίσταται ούτε αυτό, τα δελτία ταυτότητας εκδίδονται από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας που εδρεύει στην εν λόγω περιοχή.

Ποιες ώρες μπορώ να προσέλθω στην αρμόδια Αρχή για να αιτηθώ την έκδοση της νέας μου ταυτότητας (ID1);

Το ωράριο λειτουργίας είναι κοινό για όλες τις Αρχές έκδοσης της Επικράτειας και έχει ως εξής:

Τα γραφεία ταυτοτήτων λειτουργούν καθημερινά κατά τις πρωινές ώρες (07:00-14:30 τη θερινή περίοδο 01/04-30/09 και 07:30-15:00 τη χειμερινή περίοδο 01/10-31/03), με εξαίρεση την Τετάρτη που λειτουργούν από 14:00 έως 20:30, για την εξυπηρέτηση των πολιτών που εργάζονται. Επίσης, κάθε Σάββατο από 08:30 έως 13:00 εξυπηρετούν κατά προτεραιότητα τους μαθητές.

Προτού, μεταβείτε στην Αρχή έκδοσης, θα πρέπει να έχετε προγραμματίσει την επίσκεψή σας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπως περιγράφεται στην επόμενη ερώτηση.

Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες της ερώτησης 8.

Τι χρειάζεται να κάνω προτού μεταβώ στην αρμόδια Αρχή για την έκδοση του δελτίου ταυτότητάς μου;

Για τη διευκόλυνσή σας και την αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας σας, θα πρέπει να έχετε προγραμματίσει την επίσκεψή σας στην Αρχή έκδοσης του τόπου μόνιμης ή προσωρινής διαμονής σας.

Για το σκοπό αυτό, πρέπει να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου θα συνδεθείτε με τη χρήση των προσωπικών σας κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικοί TAXISnet).

Αναζητήστε την Αρχή έκδοσης του τόπου μόνιμης ή προσωρινής σας διαμονής και επιλέξτε την ημέρα και την ώρα που επιθυμείτε να μεταβείτε σε αυτήν για την υποβολή της αίτησής σας.

Μέσω της ίδιας πλατφόρμας, μπορείτε να αλλάξετε την ημέρα και ώρα του ραντεβού σας ή να το ακυρώσετε.

Για την υπενθύμιση του ραντεβού σας, θα λάβετε αυτόματο μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε, μία ημέρα καθώς και δύο (2) ώρες, νωρίτερα της προγραμματισμένης επίσκεψής σας.

Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας του δελτίου ταυτότητας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε απευθείας με την Αρχή έκδοσης του τόπου μόνιμης ή προσωρινής διαμονής σας (βρείτε τα τηλέφωνα των Υπηρεσιών εδώ), ώστε ο αρμόδιος υπάλληλος να σας κλείσει ραντεβού το συντομότερο δυνατό.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης στην Αρχή έκδοσης λόγω προβλήματος υγείας παρακαλούμε δείτε την ερώτηση 21.

Μπορώ να προγραμματίσω ραντεβού για κάποιο άλλο πρόσωπο;

Ναι, μπορείτε να προγραμματίσετε ραντεβού και για λογαριασμό άλλου προσώπου.

Σε αυτήν την περίπτωση θα συνδεθείτε στην ίδια ηλεκτρονική πλατφόρμα με τους δικούς σας κωδικούς TAXISnet, αλλά όταν θα σας ζητηθεί, θα συμπληρώσετε τα στοιχεία του προσώπου το οποίο επιθυμεί την έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας.

Με αυτόν τον τρόπο, ο υπάλληλος της Αρχής έκδοσης θα γνωρίζει ποιοι έχουν ραντεβού κάθε στιγμή και θα μπορεί να τους ενημερώσει εάν για κάποιο λόγο χρειαστεί να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή.

Σε περιπτώσεις απώλειας/κλοπής δεν χρειάζεται να κλείσετε ραντεβού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για την έκδοση του νέου δελτίου ταυτότητας (ID1);

Για την έκδοση του νέου δελτίου ταυτότητας, θα υποβάλλετε αυτοπροσώπως στην Αρχή έκδοσης του τόπου μόνιμης ή προσωρινής σας διαμονής, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Φωτογραφία, σε ψηφιακή μορφή.

Η φωτογραφία δύναται να λαμβάνεται είτε απευθείας στις Αρχές έκδοσης, είτε μπορείτε να απευθυνθείτε σε έναν πιστοποιημένο επαγγελματία φωτογράφο, ο οποίος θα αναρτήσει τη φωτογραφία σας στην εφαρμογή myPhoto του gov.gr.

Σε αυτήν την περίπτωση, ο φωτογράφος θα σας δώσει έναν κωδικάριθμο, τον οποίο στη συνέχεια μέσω της εφαρμογής myPhoto θα πρέπει να αντιστοιχίσετε με το ΑΦΜ σας. Αναλυτικές οδηγίες θα βρείτε εδώ.

Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη προκειμένου ο υπάλληλος της αρμόδιας Αρχής έκδοσης, να αναζητήσει και να ανακτήσει τη φωτογραφία σας.

β) Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα σας χορηγηθεί από την Αρχή έκδοσης.

Βάσει της αιτήσεώς σας, θα πραγματοποιηθεί αυτεπάγγελτη αναζήτηση, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών, των απαραίτητων, για την έκδοση του δελτίου, στοιχείων δημοτολογίου. Η αίτηση θα εκτυπωθεί και θα σας ζητηθεί να υπογράψετε.

γ) Αίτηση έκδοσης δελτίου ταυτότητας, η οποία θα σας χορηγηθεί από την Αρχή έκδοσης.

Η αίτηση συμπληρώνεται από την αρμόδια Αρχή έκδοσης, με βάση τα στοιχεία σας, όπως αυτά προκύπτουν από το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών ή από το πιστοποιητικό του Δήμου, στο δημοτολόγιο του οποίου είστε εγγεγραμμένος.Αφού την υπογράψετε ηλεκτρονικά (με ψηφιακή υπογραφή επί ειδικού εξοπλισμού), θα εκτυπωθεί και θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε το ακριβές των στοιχείων που περιέχει και να την υπογράψετε και χειρόγραφα.

δ) Ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 10 ευρώ.

Για την έκδοση κάθε δελτίου απαιτείται ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ύψους 10 ευρώ (Τύπος Παραβόλου: [1894] – «Έκδοση δελτίου ταυτότητας Έλληνα πολίτη»), το οποίο αντιστοιχεί στο αντίτιμο του σώματος του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης – προσωποποίησής του, καθώς και τη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς του.

Εάν είστε πολύτεκνος (ιδιότητα η οποία πρέπει να προκύπτει από σχετικό αποδεικτικό, π.χ. βιβλιάριο πολυτέκνων), το παράβολο που θα πρέπει να πληρώσετε είναι το μισό, 5 ευρώ (Τύπος Παραβόλου: [1895] – «Έκδοση δελτίου ταυτότητας Έλληνα πολίτη (πολυτέκνων)».

Επιπλέον, στην αίτηση έκδοσης επικολλάται το προβλεπόμενο ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας, ύψους 0,50 ευρώ (Τύπος Παραβόλου: [2043] – «Η αίτηση (καρτέλα) για την έκδοση δελτίου ταυτότητας Έλληνα υπηκόου (Ένσημο ΕΛ.ΑΣ.)».

Για την έκδοση όλων των ανωτέρω παραβόλων πρέπει να συνδεθείτε με την υπηρεσία e-Παράβολο.

Σε περίπτωση έκδοσης λάθος παραβόλου, μπορείτε να αιτηθείτε την επιστροφή των χρημάτων σας.

ε) Παλαιού τύπου δελτίο ταυτότητας

Για την έκδοση του νέου δελτίου ταυτότητας απαιτείται να προσκομίσετε και να παραδώσετε το παλαιό δελτίο ταυτότητας (μπλε δελτίο).

Πρόκειται να βγάλω ταυτότητα για πρώτη φορά στη ζωή μου. Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται;

Θα χρειαστείτε όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ερώτηση 6 και επιπλέον ένας μάρτυρας για να βεβαιώσει τα στοιχεία σας. O μάρτυρας μπορεί να είναι οποιοδήποτε ενήλικο πρόσωπο, το οποίο θα έχει στην κατοχή του ταυτοποιητικό έγγραφο σε ισχύ.

Εάν η αίτηση έκδοσης αφορά σε ανήλικο, τότε ως μάρτυρας μπορεί να παραστεί μόνο ένας από τους δύο γονείς ή εκείνος/η που ασκεί την επιμέλεια ή επιτροπεία του. Σε περίπτωση επιμέλειας ή επιτροπείας θα πρέπει να επιδειχθούν τα νόμιμα έγγραφα που αποδεικνύουν την επιμέλεια ή επιτροπεία του ανήλικου.

Έχασα/μου έκλεψαν την ταυτότητά μου. Τι ενέργειες πρέπει να κάνω;

Εάν χάσατε την ταυτότητά σας, θα πρέπει να δηλώσετε άμεσα την απώλειά της στην πλησιέστερη Αστυνομική Αρχή (εάν βρίσκεστε στην χώρα) ή ελληνική Προξενική Αρχή (εάν βρίσκεστε στο εξωτερικό). Επίσης, μπορείτε να δηλώσετε την απώλεια και ηλεκτρονικά.

Εάν πέσατε θύμα κλοπής, η καταγγελία πρέπει να γίνει αυτοπροσώπως στην τοπική Αστυνομική Αρχή (ελληνική ή αλλοδαπή εάν βρίσκεστε στη χώρα ή στο εξωτερικό, αντίστοιχα).

Σε κάθε περίπτωση, το δελτίο σας θα ακυρωθεί και θα πρέπει να ζητήσετε την έκδοση νέου.

Ακόμη και αν βρείτε τη χαμένη σας ταυτότητα, μην την χρησιμοποιήσετε καθώς οιαδήποτε ενέργεια με αυτήν δεν θα έχει νομική ισχύ, αλλά παραδώστε την στην πλησιέστερη αστυνομική Αρχή.

Στη συνέχεια θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με την Αρχή έκδοσης του τόπου μόνιμης ή προσωρινής διαμονής σας (βρείτε τα τηλέφωνα των Υπηρεσιών εδώ), ώστε ο αρμόδιος υπάλληλος να σας κλείσει ραντεβού το συντομότερο δυνατό.

Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για την έκδοση δελτίου ταυτότητας σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, φθοράς ή μεταβολής στοιχείων; (Αφορά και τους 2 τύπους ταυτοτήτων, παλαιού τύπου-μπλε δελτίο και νέου τύπου-ID1).

α) Έκδοση λόγω Απώλειας/Κλοπής

Εάν χάσατε ή σας έκλεψαν την ταυτότητά σας, για την έκδοση του νέου σας δελτίου θα χρειαστούν:

Τα δικαιολογητικά της αρχικής έκδοσης (βλέπε ερώτηση 6), συμπεριλαμβανομένου του μάρτυρα. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναφέρονται οι συνθήκες απώλειας, για τις περιπτώσεις απώλειας. Πρόσφατη βεβαίωση Ελληνικής Αρχής (Αστυνομικής ή Προξενικής), για τις περιπτώσεις κλοπής. Επιπλέον ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ύψους 9 ευρώ (Τύπος Παραβόλου: [1889] – «Αντικατάσταση δελτίων ταυτότητας λόγω φθοράς/απώλειας»), μόνο για τις περιπτώσεις απώλειας.

β) Έκδοση λόγω φθοράς

Εάν η ταυτότητά σας έχει φθαρεί, για την έκδοση του νέου σας δελτίου θα χρειαστούν:

Τα δικαιολογητικά της αρχικής έκδοσης (βλέπε ερώτηση 6), συμπεριλαμβανομένου του μάρτυρα. Το δελτίο ταυτότητας που έχει φθαρεί. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναφέρονται οι συνθήκες φθοράς.

– Επιπλέον ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ύψους 9 ευρώ (Τύπος Παραβόλου: [1889] – «Αντικατάσταση δελτίων ταυτότητας λόγω φθοράς/απώλειας»).

γ) Έκδοση λόγω μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου ταυτότητας

Εάν έχει επέλθει μεταβολή οποιουδήποτε στοιχείου της ταυτότητάς σας, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του Ν.Δ. 127/ 69, για την έκδοση του νέου σας δελτίου θα χρειαστούν:

– Τα δικαιολογητικά της αρχικής έκδοσης (βλέπε ερώτηση 6).

– Το δελτίο ταυτότητας που έχετε στην κατοχή σας.

– Αντίγραφο της σχετικής πράξης της Αρχής ακύρωσης (π.χ. λόγω αλλαγής επωνύμου, υιοθεσίας, λύσης ή ακύρωσης αυτής, αναγνώρισης, αποκήρυξης ή νομιμοποίησης τέκνου και σε οποιαδήποτε άλλη από το νόμο οριζόμενη περίπτωση).

Για την έκδοση όλων των ανωτέρω παραβόλων θα πρέπει να συνδεθείτε με την υπηρεσία e-Παράβολο.

Σε περίπτωση έκδοσης λάθος παραβόλου, μπορείτε να αιτηθείτε την επιστροφή των χρημάτων σας.

Έχω ταυτότητα παλαιού τύπου, η οποία εκδόθηκε πολύ πρόσφατα. Μπορώ να την αλλάξω με νέου τύπου δελτίο;

Εάν επιθυμείτε να αντικαταστήσετε την παλαιά ταυτότητά σας με δελτίο νέου τύπου, μπορείτε να το κάνετε ανεξαρτήτως του πόσο πρόσφατη είναι.

Σε αυτήν την περίπτωση θα χρειαστούν:

Τα δικαιολογητικά της αρχικής έκδοσης, πλην του μάρτυρα. Το παλαιό δελτίο ταυτότητας, το οποίο θα το επιδείξετε κατά την αίτησή σας και θα το παραδώσετε στην Αρχή έκδοσης μόλις παραλάβετε το νέο σας έγγραφο.

Χρειάζεται να γνωρίζω κάτι άλλο για τη διαδικασία έκδοσης του δελτίου μου;

α) Το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό σας, θα αναγράφονται και με λατινικούς χαρακτήρες, με μεταγραφή σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ. 743.

Εάν επιθυμείτε κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία, να αναγραφεί με τρόπο διαφορετικό του προτύπου ΕΛΟΤ 743, θα πρέπει να προσκομίσετε ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει η εν λόγω διαφορά.

β) Εφόσον επιθυμείτε να αναγραφεί επί του δελτίου η ομάδα και το RHESUS του αίματός σας, θα πρέπει να προσκομίσετε βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος ή υγειονομικού εργαστηρίου, στην οποία να αναγράφεται αυτή.

Η αναγραφή του εν λόγω στοιχείου, δεν είναι υποχρεωτική.

γ) Κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για έκδοση νέου δελτίου, ο αρμόδιος υπάλληλος θα σας ζητήσει να σας δακτυλοσκοπήσει.

Η δακτυλοσκόπηση, η οποία γίνεται με ειδικό, ηλεκτρονικό εξοπλισμό, αφορά τη λήψη δύο (2) δακτυλικών αποτυπωμάτων και συγκεκριμένα των δεικτών των δύο χεριών σας.

Σε περίπτωση μόνιμης ή προσωρινής αδυναμίας λήψης δακτυλικού αποτυπώματος δείκτη, λαμβάνεται κατά σειρά αποτύπωμα του αντίχειρα, μέσου ή παράμεσου του ιδίου χεριού, ενώ στην περίπτωση μονόχειρα λαμβάνεται αποτύπωμα και δεύτερου δακτύλου από το υπάρχον χέρι, με την ίδια ως άνω σειρά.

Η μόνιμη ή προσωρινή αδυναμία λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων, πέραν των περιπτώσεων εμφανούς ακρωτηριασμού, αποδεικνύεται με ιατρικό πιστοποιητικό, το οποίο φέρει την υπογραφή ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας με την πάθηση που βεβαιώνεται.

Επισημαίνεται ότι εάν είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη των δακτυλικών σας αποτυπωμάτων, τότε η διάρκεια του δελτίου σας θα είναι περιορισμένη (ισχύς 12 μηνών), αντί 10 ετών που ισχύει για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις.

δ) Εφόσον πρόκειται για έκδοση δελτίου σε πρόσωπο, η επιμέλεια του οποίου ασκείται σύμφωνα με δικαστική απόφαση ή το οποίο τελεί σε επιτροπεία ή δικαστική συμπαράσταση, τότε θα πρέπει να προσκομιστεί και η σχετική απόφαση καθορισμού επιμέλειας ή ορισμού επιτρόπου ή δικαστικού συμπαραστάτη.

ε) Οι Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και Οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων και οι αντίστοιχοι των Σωμάτων Ασφαλείας, που εξέρχονται από την ενεργό υπηρεσία ή την πολεμική διαθεσιμότητα, συνυποβάλλουν με την αίτησή τους και την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν.Δ.127/1969 βεβαίωση.

στ) Η αίτησή σας για την έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας, παίρνει αυτόματα έναν μοναδικό αριθμό, τον Αριθμό Αίτησης. Με αυτό τον αριθμό θα μπορείτε να απευθύνετε οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την αίτησή σας καθώς και να παραλάβετε το δελτίο σας.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αίτησης, θα σας αποσταλεί σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον Αριθμό Αίτησης και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (Αρχή Έκδοσης, κλπ.)

Πόσο καιρό χρειάζεται για να εκδοθεί το νέο δελτίο ταυτότητας (ID1);

Όλα τα νέα δελτία ταυτότητας θα εκτυπώνονται με τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και ποιότητας στη Διεύθυνση Διαβατηρίων & Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, με έδρα στην Καισαριανή Αττικής.

Ο χρόνος ο οποίος θα απαιτείται από την ημέρα που θα καταθέσετε την αίτησή σας στο Τμήμα της περιοχής σας μέχρι την παραλαβή του νέου σας δελτίου, κυμαίνεται στις 7 ημέρες.

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε όπως προγραμματίσετε έγκαιρα την υποβολή της αίτησής σας στην αρμόδια Αρχή.

Η ταυτότητά μου καταστράφηκε σε φυσική καταστροφή. Ποια παράβολα χρειάζονται σε αυτήν την περίπτωση;

Όταν η φθορά ή η απώλεια του δελτίου σας οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας (σεισμό, πυρκαγιά, ναυάγιο, πλημμύρα κλπ.), το δελτίο ταυτότητας εκδίδεται αφού προηγουμένως προσκομιστεί επιβεβαιωτικό έγγραφο του συμβάντος ή υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος.

Σε αυτήν την περίπτωση θα χρειαστεί να καταβάλλεται μόνο το παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ύψους 10 ευρώ (Τύπος Παραβόλου: [1894] – «Έκδοση δελτίου ταυτότητας Έλληνα πολίτη»).

Διαμένω μόνιμα στο εξωτερικό. Πού μπορώ να υποβάλλω αίτηση για έκδοση νέου δελτίου;

Αυτήν τη στιγμή δεν υφίσταται τεχνική δυνατότητα υποβολής αίτησης έκδοσης νέου δελτίου ταυτότητας στις ελληνικές προξενικές Αρχές.

Ως εκ τούτου, η αίτηση για έκδοση νέου δελτίου μπορεί να γίνει μόνο στις Αρχές έκδοσης που βρίσκονται στην Ελλάδα.

Εφόσον πρόκειται να επισκεφθείτε τη χώρα, μπορείτε να προγραμματίσετε την υποβολή αίτησης έκδοσης νέου δελτίου στην αρμόδια Αρχή της περιοχής όπου θα διαμείνετε κατά την παραμονή σας εδώ (ξενοδοχείο, συγγενικό/φιλικό σπίτι κλπ).

Είμαι εγγεγραμμένος σε ελληνικό δήμο, αλλά διαμένω σε άλλη περιοχή. Επίσης, η διεύθυνση κατοικίας που φαίνεται στην φορολογική μου δήλωση έχει αλλάξει πρόσφατα. Πού πρέπει να απευθυνθώ για την έκδοση του νέου μου δελτίου;

Την αίτηση για την έκδοση του δελτίου ταυτότητάς σας, θα την υποβάλλετε στην Αρχή μόνιμης ή προσωρινής διαμονής σας στη χώρα, ανεξαρτήτως του δήμου στον οποίο είστε εγγεγραμμένος/η ή της διεύθυνσης που εμφαίνεται στη φορολογική σας δήλωση.

Τη διεύθυνση κατοικίας σας (μόνιμης ή προσωρινής) θα την αναγράψετε στην υπεύθυνη δήλωση που θα υποβάλλετε κατά την αίτηση έκδοσης της νέας σας ταυτότητας, πλην όμως έχοντας υπόψη τις κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση δήλωσης ψευδών γεγονότων.

Μπορεί να παραλάβει κάποιος τρίτος για λογαριασμό μου το δελτίο ταυτότητάς μου;

Όχι. Το δελτίο ταυτότητας είναι αυστηρά προσωπικό έγγραφο και παραδίδεται από την αρμόδια Αρχή μόνο στον ίδιο τον κάτοχό του.

Μπορώ να ζητήσω να σταλεί το νέο δελτίο στο σπίτι μου με ταχυδρομείο;

Όχι. Το δελτίο ταυτότητας μπορεί να σας παραδοθεί μόνο ιδιοχείρως, από την ίδια Αρχή στην οποία υποβάλλατε την αίτησή σας.

Η νέα σας ταυτότητα αποκτά ισχύ και εμφαίνεται ως ενεργή μόλις σας επιδοθεί, ανεξαρτήτως του πότε εκτυπώθηκε.

Θα ενημερωθούν άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου ή φορείς για την αλλαγή της ταυτότητάς μου;

Μόλις σας επιδοθεί η νέα σας ταυτότητα θα ενημερωθούν μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αυτόματα όλες οι υπηρεσίες και φορείς που διασυνδέονται με αυτό, όπως ΑΑΔΕ, GOV.GR WALLET, κλπ.

Θα πρέπει να προγραμματίσω νέο ραντεβού για να παραλάβω την ταυτότητά μου;

Όχι. Όταν το νέο σας δελτίο έχει επιστραφεί εκτυπωμένο στην Αρχή έκδοσης, θα ενημερωθείτε με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώθηκε κατά τον προγραμματισμό του ραντεβού σας.

Εάν η επίσκεψή σας είχε προγραμματιστεί τηλεφωνικά απευθείας από την Αρχή έκδοσης, αρμόδιος υπάλληλος θα σας ενημερώσει (είτε ηλεκτρονικά αν κατά την αίτησή σας δηλώσατε ηλεκτρονική διεύθυνση είτε τηλεφωνικά) για τις ημέρες και ώρες που μπορείτε να προσέλθετε για την παραλαβή του δελτίου σας.

Για την παραλαβή ή για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε αναφορικά με το δελτίο σας, παρακαλούμε όπως έχετε διαθέσιμο τον Αριθμό Αίτησής σας, ο οποίος θα σας δοθεί από τον αρμόδιο υπάλληλο μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής της αίτησης έκδοσης.

Υπέβαλλα αίτηση για έκδοση νέου δελτίου, αλλά η Αρχή έκδοσης με ενημέρωσε ότι η ταυτότητα δεν εκτυπώθηκε λόγω ακατάλληλης φωτογραφίας. Τι μπορώ να κάνω σε αυτήν την περίπτωση;

Εάν ενημερωθείτε ότι η ταυτότητά σας δεν εκτυπώθηκε λόγω ακατάλληλης φωτογραφίας, εφόσον αυτό οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας λόγω κακή λήψης, μπορείτε να ζητήσετε απευθείας από την Αρχή έκδοσης τον προγραμματισμό νέου ραντεβού το συντομότερο δυνατό. Επιπλέον, δεν θα απαιτηθεί η έκδοση νέου παραβόλου 10 ευρώ.

Εφόσον η ακατάλληλη φωτογραφία οφείλεται σε υπαιτιότητα επαγγελματία φωτογράφου, θα μπορείτε να επαναπρογραμματίσετε το ραντεβού σας από την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Και σε αυτήν την περίπτωση, δεν απαιτείται η έκδοση νέου παράβολου 10 ευρώ.

Συγγενής μου είναι κατάκοιτος/η και δεν μπορεί να μετακινηθεί για να εκδώσει νέα ταυτότητα. Τι μπορώ να κάνω;

Για τα άτομα τα οποία βεβαιωμένα δεν μπορούν να μετακινηθούν προς τις Αρχές έκδοσης (κατάκοιτοι, κρατούμενοι φυλακών κλπ.), έχει προβλεφθεί η λειτουργία φορητών σταθμών που μπορούν να μεταβούν στο χώρο που βρίσκεται το ενδιαφερόμενο άτομο.

Για να προγραμματίσετε ραντεβού για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, θα πρέπει να προηγηθεί απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία με την τοπική Αρχή έκδοσης, προκειμένου ο αρμόδιος υπάλληλος να σας ενημερώσει σχετικά με την ημέρα και ώρα μετάβασής του στο χώρο σας.

Θα μπορώ να ταξιδέψω στο εξωτερικό με τη νέα μου ταυτότητα;

Το νέου τύπου δελτίο ταυτότητας, πληροί όλα τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ταξιδιωτικό έγγραφο στις χώρες της ΕΕ ή/και της ζώνης SCHENGEN. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ ή/και SCHENGEN) στις οποίες επιτρέπεται η είσοδος υπηκόων της ΕΕ μόνο με χρήση ταυτότητας αντί διαβατηρίου (π.χ. Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Γεωργία, Μαυροβούνιο, Σερβία, Τουρκία).

