Παραολυμπιακοί Αγώνες 2024: Οριστική απόφαση για τη συμμετοχή των Ρώσων αθλητών

Η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε για τη συμμετοχή ή μη των Ρώσων αθλητών στους Παραολυμπιακούς του Παρισιού.

Οι Ρώσοι αθλητές θα μπορούν να αγωνιστούν κανονικά, σε ατομικά αγωνίσματα και υπό ουδέτερη σημαία, στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού του επόμενου έτους, αφού τα μέλη της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής (IPC) ψήφισαν σήμερα (29/9) κατά της πλήρους απαγόρευσης της Ρωσίας.

«Στη γενική συνέλευση της IPC στο Μπαχρέιν, τα μέλη της IPC ψήφισαν με 74-65 (13 αποχές) κατά της πρότασης για πλήρη απαγόρευση της NPC (Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή) της Ρωσίας για παραβιάσεις των συνταγματικών της υποχρεώσεων μέλους», ανέφερε η IPC.

Η εθνική παραολυμπιακή επιτροπή της Ρωσίας ανεστάλη μερικώς από τη γενική συνέλευση της IPC στη Μανάμα του Μπαχρέιν, την Παρασκευή (29/9) για παραβάσεις των συνταγματικών της υποχρεώσεων.

Τα μέλη του IPC ψήφισαν με 90-56 υπέρ μιας πρότασης για μερική αναστολή του NPC Ρωσίας (με έξι μέλη να απέχουν). Αυτή η απόφαση ελήφθη έπειτα από την πρώτη ψηφοφορία όπου τα μέλη καταψήφισαν την πρόταση για πλήρη αναστολή της NPC Ρωσίας με 74-65 (με 13 αποχές). Για να εγκριθεί μια πρόταση, απαιτείται ένα αποτέλεσμα 50%+ 1 όλων των ψήφων.

«Ως αποτέλεσμα της απόφασης της γενικής συνέλευσης, τα δικαιώματα μέλους της NPC Ρωσίας αναστέλλονται για δύο χρόνια (με την επιφύλαξη επανεκτίμησης στην επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση) με την εξαίρεση ότι οι αθλητές της (και το σχετικό προσωπικό υποστήριξης) θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε ατομικά αθλήματα και υπό ουδέτερη σημαία (αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ομάδες) στους Παραολυμπιακούς Αγώνες και στα παγκόσμια και περιφερειακά πρωταθλήματα και σε εγκεκριμένους αγώνες στα έξι αθλήματα για τα οποία η IPC ενεργεί ως διεθνής ομοσπονδία. Σε κάθε περίπτωση, αυτό εξαρτάται από τους αθλητές και το προσωπικό υποστήριξης που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της IPC», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η εθνική παραολυμπιακή επιτροπή της Ρωσίας δεν επιτρέπεται επίσης να διοργανώσει οποιαδήποτε αθλητική εκδήλωση/ διοργάνωση που περιλαμβάνει άλλα μέλη της IPC.

Αργότερα σήμερα η γενική συνέλευση της IPC θα συζητήσει το καθεστώς της Λευκορωσίας.

Η εθνική παραολυμπιακή επιτροπή της Ρωσίας έχει πλέον το δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης της γενικής συνέλευσης της IPC στο ανεξάρτητο Εφετείο της IPC. Εάν δεν γίνει δεκτή οποιαδήποτε προσφυγή, τότε η αναστολή θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την επαναξιολόγηση στη γενική συνέλευση της IPC του 2025.

