Πολιτική

Μεταναστευτικό - Μητσοτάκης στη MED9: Να αναπτυχθούν ευρωπαϊκές σχέσεις με τρίτες χώρες

Η παρέμβαση του πρωθυπουργού στη Σύνοδο της Μάλτας, με αντικείμενο το Μεταναστευτικό.

Στην παρέμβασή του για το Μεταναστευτικό στη Σύνοδο Κορυφής της MED9, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ε.Ε. πρέπει να αναπτύξει σχέσεις με τις τρίτες χώρες με συντεταγμένο τρόπο και προληπτικά, «και όχι όταν υπάρχει κρίση», όπως είπε.

Ο Πρωθυπουργός έκανε ειδική αναφορά στην πολιτική ενεργητικής αποτροπής που ακολουθεί η Ελλάδα τόσο στα χερσαία όσο και στα θαλάσσια σύνορά της, αφιερώνοντας μεγάλη προσπάθεια και πόρους, πολιτική που, όπως υπογράμμισε, έχει λειτουργήσει αποτρεπτικά και έχει περιορίσει τις ροές, στέλνοντας το μήνυμα στους διακινητές ότι είναι δύσκολο να φτάσει κανείς στην Ελλάδα.

Σημείωσε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να ακολουθεί αυτή την πολιτική, επιδιώκει, ωστόσο, τη συνεργασία με την Τουρκία για τον περιορισμό των ροών.

