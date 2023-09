Κοινωνία

Γλυκά Νερά – Ντέιβιντ Κράουτς στον ΑΝΤ1: Καμία ποινή δεν είναι αρκετή για την Καρολάιν

Ο πατέρας της Καρολάιν μίλησε στον ΑΝΤ1 για την καταδίκη του πιλότου που δολοφόνησε την κόρη του στα Γλυκά Νερά.

Στον ΑΝΤ1 και την Κέλλυ Χεινοπώρου μίλησε ο πατέρας της Καρολάιν Κράουτς, Ντέιβιντ, μετά την ανακοίνωση της ποινής του Εφετείου για τον συζυγοκτόνο της κόρης του, Μπάμπη Αναγνωστόπουλος.

«Καμία ποινή δεν θα είναι επαρκής τιμωρία για την δολοφονία της κόρης μου», είπε ο 79χρονος Βρετανός , ο οποίος λόγω προβλημάτων υγείας παρέμεινε στην Ελλάδα και δεν ακολούθησε την εγγονή του και την σύζυγό του στις Φιλιππίνες όπου μόνιμα μετακόμισαν.

Εξέφρασε την ικανοποίησή του, που δεν αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά στον δολοφόνο του παιδιού του και θα εκτίσει ισόβια ποινή, αλλά κυρίως που τελείωσε αυτή η δικαστική διαδικασία, η οποία για εκείνον και την οικογένειά του ήταν ένα «βασανιστήριο», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Τώρα αυτό που επιθυμεί ο πατέρας της Κάρολαιν είναι να μεγαλώσει όμορφα η εγγονή του, η οποία πήρε την φιλιππινέζικη υπηκοότητα και – όπως ξεκαθάρισε - δεν πρόκειται να επιστρέψει ξανά στην Ελλάδα , ώστε να μεγαλώσει μακριά από τον συζυγοκτόνο πατέρα της.

