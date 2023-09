Κόσμος

Κόσοβο: Ο Ραντόιτσιτς ανέλαβε την ευθύνη για τα ένοπλα επεισόδια

Ο αντιπρόεδρος του κόμματος «Σερβική Λίστα» Μίλαν Ραντόιτσιτς ανέλαβε την ευθύνη για τα αιματηρά επεισόδια την περασμένη Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου, στο χωριό Μπάνισκο στο βόρειο Κόσοβο. Ο Ραντόιτσιτς σε γραπτή ανακοίνωση που διάβασε ο δικηγόρος του αναφέρει ότι οργάνωσε την ένοπλη δράση στο βόρειο Κόσοβο για να ενθαρρύνει τον σερβικό πληθυσμό να αντισταθεί.

«Εγώ, ο Μίλαν Ραντόιτσιτς, εξαιτίας των πολλών εικασιών που γίνονται, ενημερώνω την κοινή γνώμη ότι μαζί με τους συμπατριώτες μου ήρθα στο βόρειο τμήμα του Κοσόβου, στην περιοχή του χωριού Μπάνισκο. Ο λόγος της επιστροφής μας είναι να ενθαρρύνουμε τον σερβικό λαό να αντισταθεί στον τρόμο του καθεστώτος Κούρτι (σ.σ πρωθυπουργός του Κοσόβου, Άλμπιν Κούρτι) και να προστατεύσουμε τον λαό μας που είναι εκτεθειμένος σε αυτόν τον τρόμο καθημερινά και να αναβιώσουμε το όνειρο της ελευθερίας για τον λαό μου στο βορρά», αναφέρει η επιστολή.

Ο Ραντόιτσιτς απαλλάσσει από κάθε ευθύνη το κόμμα του, δηλώνοντας ότι μόνος του αποφάσισε να αναλάβει ένοπλη δράση διότι στη «Σερβική Λίστα» - όπως ισχυρίζεται- υπήρχε «διάσταση απόψεων» για κάτι τέτοιο. Αναφέρει επίσης ότι παραιτήθηκε από το αξίωμα του αντιπροέδρου στο κόμμα.

Ο Μίλαν Ραντόιτσιτς απαλλάσσει των ευθυνών και το Βελιγράδι, υπογραμμίζοντας ότι κανένας από την ηγεσία της Σερβίας δεν γνώριζε τι σχεδιάζει να πράξει ούτε έλαβε κάποια βοήθεια σε οπλισμό από τη Σερβία.

Χαρακτηρίζει «μαχητές για την ελευθερία» όσους συμμετείχαν στην «ένοπλη αντίσταση» και απορρίπτει τον χαρακτηρισμό «τρομοκράτες» που τους αποδίδει η Πρίστινα.

Στην επιστολή του ο Μίλαν Ραντόιτσιτς δηλώνει πρόθυμος να ανταποκριθεί σε κάλεσμα των εισαγγελικών αρχών της Σερβίας.

Ο δικηγόρος του διέψευσε ότι ο Ραντόιτσιτς τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο, ανέφερε ότι δεν κρύβεται αλλά αρνήθηκε να αποκαλύψει που βρίσκεται.

