Κόσμος

ΗΠΑ: Αποφεύχθηκε στο “παρά ένα” η παράλυση του ομοσπονδιακού κράτους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κάνοντας αναστροφή την τελευταία στιγμή, η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε προηγουμένως το κείμενο που πρότεινε στέλεχος των Ρεπουμπλικάνων για να αποφευχθεί η παράλυση.

-







Η Γερουσία των ΗΠΑ υιοθέτησε χθες Σάββατο το βράδυ έκτακτο μέτρο με το οποίο θα επιτραπεί να συνεχιστεί να χρηματοδοτείται προσωρινά το ομοσπονδιακό κράτος, μόλις τρεις ώρες προτού ενσκήψει το shutdown, η αναστολή λειτουργίας διαφόρων δημοσίων υπηρεσιών, που θα έθετε χιλιάδες εργαζομένους από τεχνική άποψη στην ανεργία και θα διέκοπτε την επισιτιστική βοήθεια σε μέρος των δικαιούχων, μεταξύ άλλων.

Κάνοντας αναστροφή την τελευταία στιγμή, η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε προηγουμένως το κείμενο που πρότεινε στέλεχος των Ρεπουμπλικάνων για να αποφευχθεί η παράλυση.

Το μέτρο εγκρίθηκε από 88 γερουσιαστές –9 ψήφισαν κατά–, αποτρέποντας in extremis το λεγόμενο shutdown για 45 ημέρες.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραμ: Ματαιώσεις δρομολογίων την Κυριακή

Τατουάζ - Παππάς: Διάβασα αστείες ιστορίες, αλλά ιδού η έμπνευση… (εικόνες)

Ολλανδία: Κατέρρευσε στο γήπεδο ο Βάασεν (βίντεο)