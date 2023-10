Κόσμος

Μεντβέντεφ: Δεσμεύομαι η Ρωσία να καταλάβει περισσότερα εδάφη στην Ουκρανία

«Η νίκη θα είναι δική μας.», τόνισε ο νυν υπ’ αριθμόν δύο στο ρωσικό Συμβούλιο Ασφαλείας και ένθερμος υποστηρικτής της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

O πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ δεσμεύτηκε σήμερα ότι η Ρωσία θα καταλάβει περισσότερα εδάφη στην Ουκρανία, με ευκαιρία τη συμπλήρωση ενός έτους από τη προσάρτηση τεσσάρων ουκρανικών επαρχιών.

«Η ειδική στρατιωτική επιχείρηση (στην Ουκρανία) θα συνεχιστεί μέχρι την πλήρη καταστροφή του ναζιστικού καθεστώτος στο Κίεβο και την απελευθέρωση των αρχικά ρωσικών εδαφών από τα χέρια του εχθρού», έγραψε ο Μεντβέντεφ με ανάρτηση στο Telegram.

«Η νίκη θα είναι δική μας. Και περισσότερες νέες περιοχές θα ενταχθούν στη Ρωσία», τόνισε ο νυν υπ’ αριθμόν δύο στο ρωσικό Συμβούλιο Ασφαλείας και ένθερμος υποστηρικτής της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που έδωσε νωρίτερα σήμερα στη δημοσιότητα το Κρεμλίνο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεσμεύθηκε να ανοικοδομήσει τις πληγείσες από τον πόλεμο προσαρτηθείσες ουκρανικές επαρχίες.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 ο Πούτιν υπέγραψε τα έγγραφα με τα οποία οι ουκρανικές επαρχίες Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα προσαρτήθηκαν στη Ρωσία. Η σημερινή μέρα, 30ή Σεπτεμβρίου ανακηρύχθηκε «Ημέρα της Επανένωσης» από τον Πούτιν. Οι προσαρτήσεις καταδικάστηκαν από το Κίεβο και τις δυτικές χώρες, που τις έκριναν «παράνομες» και δεν έχουν αναγνωριστεί από καμία χώρα.

