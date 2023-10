Κοινωνία

Χώρισαν και έριξε φόλα στον σκύλο της πρώην συντρόφου του

«Ήθελε να τον σκοτώσει γιατί του έχω αδυναμία» είπε η ίδια.

(εικόνα αρχείου)

Ένας 25χρονος οδηγήθηκε ενώπιον της 25ης τακτικής ανακρίτριας καθώς επιχείρησε να δηλητηριάσει τον σκύλο της πρώην συντρόφου του, επειδή χώρισαν.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο στις 21 Σεπτεμβρίου πήγε στο σπίτι της πρώην φίλης του και πέταξε στο μπαλκόνι κεφτεδάκι που περιείχε σπασμένα γυαλιά για τον σκύλο της πρώην του. Το αποτέλεσμα ήταν ο σκύλος να φάει την τροφή, να προκληθεί εσωτερική αιμορραγία και να χρειαστεί η μεταφορά του σε νοσοκομείο ζώων.

«Πρόθεσή σου ήταν να προκαλέσεις τον θάνατο στο ζώο, προκαλώντας προηγουμένως έντονο σωματικό πόνο …» αναφέρεται μεταξύ άλλων στο κατηγορητήριο. «Ήθελε να σκοτώσει τον σκύλο γιατί ήξερε ότι του είχα αδυναμία» τόνισε η πρώην σύντροφος.

Η πρώην σύντροφος και ιδιοκτήτρια του σκύλου κατέθεσε στις Αρχές: «Το σκυλί βγήκε στο πίσω μπαλκόνι και έφαγε ένα μπαλάκι πλασμένο με τροφή και κομμάτια από γυαλί το οποίο κάποιος είχε πετάξει στο μπαλκόνι μου. Οι κόρες μου που ήταν στο σπίτι με πήραν τηλέφωνο να με ενημερώσουν και πήγαν το σκυλί στο κτηνιατρείο. Εκεί πήγα και εγώ όπου ο κτηνίατρος μας είπε ότι το σκυλί είχε φάει κεφτεδάκι με γυαλιά και ότι έχει ήδη μιλήσει με νοσοκομείο ζώων στην Παιανία και μας περιμένουν για περαιτέρω εξετάσεις. Πήρα το σκυλί και το πήγα στο νοσοκομείο όπου μπήκε απευθείας χειρουργείο και ο γιατρός μας είπε ότι είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Έβγαλαν κάποια μεγάλα κομμάτια γυαλιού από το στομάχι του, όμως υπάρχουν και άλλα στο στομάχι και στο μικρό έντερο και υπάρχει ήδη εσωτερική αιμορραγία στο στομάχι και πιθανόν να χρειαστεί και μετάγγιση αίματος. Οι γιατροί μου έδωσαν κάποια από τα γυαλιά που έβγαλαν και μου είπαν ότι η πρόθεση όποιου το έκανε αυτό ήταν να σκοτώσει το σκυλί και όχι να το τραυματίσει».

Στην ερώτηση ποιος υποπτεύεται ότι μπορεί να το έχει κάνει η κοπέλα μιλά για τον κατηγορούμενο με τον οποίο είχε χωρίσει δύο ημέρες πριν: «Πριν από έναν χρόνο είχαμε ξαναχωρίσει και μου είχε τρυπήσει όλα τα λάστιχα του αυτοκινήτου με μαχαίρι, ακόμα και τη ρεζέρβα. Τώρα που χωρίσαμε κάτω από άσχημες συνθήκες, πιστεύω ότι ήρθε κάτω από το σπίτι μου και πέταξε στο μπαλκόνι από την πιλοτή τη φόλα για να σκοτώσει τον σκύλο μου γιατί ήξερε ότι έχω τεράστια αδυναμία σε αυτόν».

Η πρώην σύντροφος του 25χρονου υποψιαζόμενη δε ότι εκείνος είναι ο δράστης πήγε στο σπίτι του και βρήκε ίχνη από σπασμένα γυαλιά παρόμοια με αυτά που βρέθηκαν στο στομάχι του σκύλου.

«Δεν έριξα εγώ τη φόλα…»

Από την πλευρά του ο κατηγορούμενος αρνείται ότι έριξε εκείνος τη φόλα στον σκύλο. Υποστηρίζει δε σύμφωνα με την ιστοσελίδα, patrisnews.com, ότι τόσο η πρώην σύντροφός του όσο και μέλη από το περιβάλλον της τον απείλησαν με φράσεις: «Έλα να σου δείξω πώς είναι να βάζει φόλα…» «Άρχισε να με απειλεί ότι αν πάθει κάτι ο σκύλος της να βρω τρύπα να πάω να κρυφτώ, ότι θα με σκοτώσει και να εξαφανιστώ από τη γη».

Ο 25χρονος στην ανακρίτρια ισχυρίστηκε: «Δεν έριξα εγώ φόλα στον σκύλο και εγώ τον αγαπούσα δεν είχα λόγο να το κάνω». Ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο να εμφανίζεται μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του ενώ κατέθεσε μήνυση κατά της πρώην συντρόφου του για εξύβριση και απειλή.

Ο δικηγόρος της γυναίκας Γιάννης Μπαρκαγιάννης δήλωσε στην εφ. «Πατρίς»: «Είναι από τις υποθέσεις που μένεις με το στόμα ανοιχτό για το πώς λειτουργούν κάποιοι άνθρωποι. Οι ανακριτικές Αρχές είδαν ότι υπάρχουν ενδείξεις ενοχής του κατηγορούμενου. Η εντολέας μου θέλει να εφαρμοστεί ο νόμος και να τιμωρηθεί ο άνθρωπος που έκανε αυτό το κακό στο σκυλί της αλλά και στην ίδια. Επιπλέον θα προχωρήσουμε σε ασφαλιστικά μέτρα για να αποφύγουμε τυχόν παρόμοιες αντιδράσεις στο μέλλον».

