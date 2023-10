Οικονομία

Πέθανε ο Γιώργος Ρωμανιάς

Έφυγε από την ζωή ο Γιώργος Ρωμανιάς, ο οποίος είχε ασχοληθεί επί μακρόν και ενδελεχώς με το Ασφαλιστικό.

Ο εργατολόγος - δικηγόρος Γιώργος Ρωμανιάς, πριν από λίγο καιρό έπεσε ξαφνικά και έσπασε το ισχίο του. Ακολούθησε ένα βαρύ χειρουργείο το οποίο δυστυχώς δεν πήγε πολύ καλά, καθώς η καρδιά του και τα νεφρά του, δεν τον βοήθησαν όσο θα έπρεπε στην όλη διαδικασία.

Ο ίδιος ωστόσο ήταν αρκετά καταβεβλημένος, όπως επισημαίνει και το magdasnews.gr, καθώς τα τελευταία χρόνια είχε χάσει τη γυναίκα του.

Ο Γιώργος Ρωμανιάς πέθανε σε ηλικία 86 ετών. Είχε σπουδάσει οικονομικά και νομικές επιστήμες παράγοντας πλούσιο ερευνητικό και συγγραφικό έργο. Είχε ειδικευτεί στο χώρο της κοινωνικής ασφάλισης επί 50 χρόνια όπως και σε θέματα κοινωνικής προστασίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχε κατέβει υποψήφιος ευρωβουλευτής με τους Ανεξάρτητους Έλληνες καιτο 2019 με την Ένωση Κεντρώων και επελέγη για την κρίσιμη θεση του γ.γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων το 2015.

Είχε διατελέσει εμπειρογνώμων της Ελληνικής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σε θέματα κοινωνικής πολιτικής (Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης) και σε θέματα Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (ΑΤΖΈΝΤΑ 2000, Ανάπτυξη του ευρωπαϊκού χώρου κλπ.) και εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σε θέματα κοινωνικής συνοχής και προϋπολογισμού.

Ακόμη, είχε συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό Γενικών Συνελεύσεων, Ομάδων Εργασίας και ερευνών ή προγραμμάτων, συνεδρίων, ημερίδων της Διεθνούς Ένωσης Κοινωνικής Ασφάλισης (ISSA), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, του ΟΟΣΑ, του ΔΝΤ.

Επιπροσθέτως, διετέλεσε Διευθυντής Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ και κατά καιρούς Πρόεδρος Δ.Σ ή Σύμβουλος άλλων Ασφαλιστικών Ταμείων όπως και Επιστημονικός Σύμβουλος του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ (από το 1990 μέχρι το 2011.)

Ήταν πρώην μέλος της Εθνικής Επιτροπής για την Απασχόληση και της Εθνικής Επιτροπής για την Κοινωνική Προστασία.

