Eκλογές - Εφορευτική Επιτροπή: Αποζημίωση δεκάδων ευρώ στα μέλη

Ξεκινά από τις αυτοδιοικητικές εκλογές η καταβολή αποζημίωσης στα μέλη των εφορευτικών επιτροπών. Πόσα χρήματα θα πάρουν για την πρώτη και πόσα για την δεύτερη Κυριακή.

Χρέη εφορευτικής επιτροπής θα κληθούν να τελέσουν πολλοί στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου ενώ σύμφωνα με απόφαση, εκλογική αποζημίωση θα λάβουν και τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής.

Συγκεκριμένα, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση “Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων Εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων κ.λπ. των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023, καθώς και του τρόπου καταβολής τους”. Αναλυτικά προβλέπεται: Άρθρο 1 Δικαιούχοι Αποζημίωσης και Οδοιπορικών εξόδων 1. Στους διοριζόμενους Εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, και αναπληρωτές αυτών, γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών, διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας, του άρθρου 74 του ν. 5043/2023 (Α’ 91), για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023, καταβάλλεται αποζημίωση και οδοιπορικά έξοδα,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσης. 2. Για τον καθορισμό του χρόνου, για τον οποίο καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής κ.λπ., λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των ημερών απασχόλησης που είναι απαραίτητες: Για τη μετάβαση και επιστροφή τους μέσω της συντομότερης οδού και Για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. 3. Τα καταβαλλόμενα ποσά είναι ακατάσχετα, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση, φόρο εισφορά ή κράτηση υπέρ τρίτων κ.λπ., δεν υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος και δεν συμψηφίζονται με οφειλές των δικαιούχων προς το ελληνικό δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία από οποιαδήποτε αιτία. Άρθρο 2 Αποζημίωση μελών εφορευτικών επιτροπών Στα διοριζόμενα μέλη των εφορευτικών επιτροπών του άρθρου 38 του ν. 4648/2019 (Α’ 205) για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023, καταβάλλεται αποζημίωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 3 και 7 της παρούσης. Το καταβαλλόμενο ποσό είναι ακατάσχετο, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με οφειλές των δικαιούχων προς το ελληνικό δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία από οποιαδήποτε αιτία. Άρθρο 3 Καθορισμός Αποζημίωσης (Α’ Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023) Στους δικαιούχους αποζημίωσης των άρθρων 1 και 2 που θα εκτελέσουν καθήκοντα την Α’ Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023 καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση, ως εξής: Στους Εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και στους αναπληρωτές αυτών καταβάλλεται ποσό εκατόν σαράντα ευρώ (140,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης. Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και στους αναπληρωτές αυτών καταβάλλεται ποσό εκατόν είκοσι ευρώ (120,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης. Στους δημόσιους ή δημοτικούς υπαλλήλους, που χρησιμοποιούνται ως διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας και και στους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών καταβάλλεται ποσό εκατό ευρώ (100,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης. Στα διοριζόμενα μέλη των εφορευτικών επιτροπών καταβάλλεται ποσό σαράντα ευρώ (40,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης. Άρθρο 4 Καθορισμός Ημερών Αποζημίωσης (Α’ Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023) Α. ΕΦΟΡΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Στους Εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής καθορίζονται επτά ημέρες απασχόλησης.

Στους αναπληρωτές Εφόρους καθορίζονται έξι ημέρες απασχόλησης. Β. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ β1. Για τους τακτικούς αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής καθορίζονται ημέρες αποζημίωσης ως εξής: i. Εννέα (9) ημέρες απασχόλησης: Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους σε προορισμούς με συγκοινωνιακές δυσχέρειες, ήτοι στα νησιωτικά συμπλέγματα των Νομών Δωδεκανήσου (εκτός των νησιών Ρόδος και Κως) και Κυκλάδων (εκτός των νησιών Σύρος και Νάξος), καθώς και στα νησιά Ικαρία του Νομού Σάμου, Κύθηρα και Αντικύθηρα του Νομού Αττικής, Γαύδος του Νομού Χανίων, Σαμοθράκη του Νομού Έβρου, Θάσος του Νομού Καβάλας, Ψαρά και Οινούσσες του Νομού Χίου, Λήμνος και Άγιος Ευστράτιος του Νομού Λέσβου, στα νησιά των Βορείων Σποράδων (Αλόννησος, Σκιάθος, Σκόπελος, Σκύρος) και των άγονων γραμμών του Ιονίου Πελάγους. ii. Οκτώ (8) ημέρες απασχόλησης: Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους εκτός του νομού που υπηρετούν.

Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους στις εκλογικές περιφέρειες Α’, Β1’ Βορείου Τομέα, Β2’ Δυτικού Τομέα και Β3’ Νοτίου Τομέα Αθηνών, Α’ Ανατολικής Αττικής και Β’ Δυτικής Αττικής, Α’ και Β’ Πειραιώς, Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης. iii. Επτά (7) ημέρες απασχόλησης: Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους εντός του νομού που υπηρετούν.

Στους δικαιούχους αποζημίωσης που υπηρετούν στα νησιά Ρόδου, Κω, Σύρου και Νάξου και θα διοριστούν να εκτελέσουν καθήκοντα εντός της έδρας τους. β2. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ i. Πέντε (5) ημέρες απασχόλησης: Στους αναπληρωτές αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους σε προορισμούς με συγκοινωνιακές δυσχέρειες ήτοι στα νησιωτικά συμπλέγματα των Νομών Δωδεκανήσου (εκτός των νησιών Ρόδου και Κω) και Κυκλάδων (εκτός των νησιών Σύρος και Νάξος), καθώς και στα νησιά Ικαρία του Νομού Σάμου, Κύθηρα και Αντικύθηρα του Νομού Αττικής, Γαύδος του Νομού Χανίων, Σαμοθράκη του Νομού Έβρου, Θάσος του Νομού Καβάλας, Ψαρά και Οινούσσες του Νομού Χίου, Λήμνος και Άγιος Ευστράτιος του Νομού Λέσβου, στα νησιά των Βορείων Σποράδων (Αλόννησος, Σκιάθος, Σκόπελος, Σκύρος) και των άγονων γραμμών του Ιονίου Πελάγους. ii. Τέσσερις (4) ημέρες απασχόλησης: Στους αναπληρωτές αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους εκτός του νομού που υπηρετούν.

Στους αναπληρωτές των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους στις εκλογικές περιφέρειες Α’, Β1’ Βορείου Τομέα, Β2’ Δυτικού Τομέα και Β3’ Νοτίου Τομέα Αθηνών, Α’ Ανατολικής Αττικής και Β’ Δυτικής Αττικής, Α’ και Β’ Πειραιώς, Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης, αλλά δεν υπηρετούν στους νομούς αυτούς. iii. Τρεις (3) ημέρες απασχόλησης: Στους αναπληρωτές αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους εντός του νομού που υπηρετούν.

β3. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ i. Μία (1) ημέρα απασχόλησης: – Στους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών και στους δημόσιους ή δημοτικούς υπαλλήλους που χρησιμοποιούνται ως διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας. Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας την επόμενη Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4804/2021 «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις» (Α' 90), οι αντίστοιχες ημέρες ορίζονται σε τέσσερις (4) ημέρες για τους εφόρους και τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, σε τρεις (3) ημέρες για τους αναπληρωτές εφόρους και αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και σε μία (1) ημέρα για τους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών, τους διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας και τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών. Άρθρο 7 Καθορισμός Αποζημίωσης (Β' Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023) Στους δικαιούχους αποζημίωσης των άρθρων 1 και 2 που θα χρειαστεί να εκτελέσουν καθήκοντα σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας την επόμενη Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023 καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση, ως εξής: Στους Εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και στους αναπληρωτές αυτών καταβάλλεται ποσό εκατόν σαράντα ευρώ (140,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης. Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και στους αναπληρωτές αυτών καταβάλλεται ποσό εκατό ευρώ (100,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης. Στους δημόσιους ή δημοτικούς υπαλλήλους, που χρησιμοποιούνται ως διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας και στους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών καταβάλλεται ποσό εκατό ευρώ (100,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης. Στα διοριζόμενα μέλη των εφορευτικών επιτροπών καταβάλλεται ποσό τριάντα ευρώ (30,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης.