Κηφισιά: Σύλληψη ανηλίκων που κυκλοφορούσαν με μαχαίρια

Πληθαίνουν τα περιστατικά παραβατικής συμπεριφοράς με ανήλικους.Τι εντοπίστηκε σε αστυνομικό έλεγχο που τους έγινε.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Στην σύλληψη δυο ανηλίκων προχωρήσαν άνδρες της ΟΠΚΕ στην Κηφισιά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, σε αστυνομικό έλεγχο που τους έγινε στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισίας με την οδό Κασσαβέτη το απόγευμα της Κυριακής 1/10, βρέθηκαν στην κατοχή τους δύο μαχαίρια, τα οποία κατασχέθηκαν.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, οι δύο ανήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή της εισαγγελέως ανηλίκων.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τ.Α. Κηφισιάς.

