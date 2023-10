“Vice Specials”: Οι Έλληνες στα κατεχόμενα της Ουκρανίας (εικόνες)

Life

Ένα μοναδικό οδοιπορικό στα ελληνικά χωριά της Αζοφικής, στα οποία οι κάτοικοι βιώνουν τις συνέπειες του πολέμου, παρουσιάζεται στον ΑΝΤ1.

Την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου, το ελληνικό γραφείο του VICE θα παρουσιάσει το νέο επεισόδιο VICE SPECIALS, από τη συχνότητα του ANT1, με τίτλο «Οι Έλληνες στα Κατεχόμενα της Ουκρανίας».

Πριν από την πόλεμο στην Ουκρανία, ο πληθυσμός των Ελλήνων της Αζοφικής ξεπερνούσε τις 100.000. Πόσοι έμειναν πίσω; Από αυτούς που έφυγαν πόσοι επέστρεψαν ή επιστρέφουν; Πώς ζουν σήμερα αυτοί οι άνθρωποι λίγα χιλιόμετρα από την πρώτη γραμμή του μετώπου; Τι άλλαξε στη ζωή τους μετά την προσάρτηση των περιοχών τους από τη Ρωσία και τι έχει κάνει γι’ αυτούς το ελληνικό κράτος; Τι περιμένουν από την Ελλάδα; Για πρώτη φορά, μετά την έναρξη του πολέμου, η ελληνική τηλεόραση μπαίνει στις περιοχές της Ουκρανίας, που κατέλαβε και προσάρτησε η Ρωσία.

Ο Κώστας Πλιάκος με το VICE ταξιδεύει στη Μαριούπολη και στα χωριά του Ντονμπάς και αναζητά τους Έλληνες της Αζοφικής. Ταυτόχρονα, βλέπει από κοντά τα σημάδια που άφησε το πέρασμα του πολέμου και παρατηρεί πως γίνεται με γρήγορους ρυθμούς η «ρωσοποίηση» των ουκρανικών εδαφών, που κατέλαβε και προσάρτησε η Ρωσία.

Με την έναρξη του πολέμου, τον Φεβρουάριο του 2022, πολλά μέλη της ελληνικής κοινότητας της Αζοφικής έφυγαν, αναζητώντας καταφύγιο σε ασφαλέστερες περιοχές. Η Ομοσπονδία των ελληνικών συλλόγων έκλεισε τα γραφεία της, τα κτίριά της στη Μαριούπολη χτυπήθηκαν και η κοινότητα έμεινε χωρίς αντιπροσώπευση. Αυτό επιχειρούν σήμερα να αποκαταστήσουν οι Έλληνες, που έμειναν πίσω. Με μια μεγάλη διαφορά. Πλέον δεν είναι Ουκρανοί πολίτες αλλά Ρώσοι. Τυπικά και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο οι περιοχές τους είναι ουκρανικό έδαφος αλλά η πραγματικότητα που ζουν είναι πολύ διαφορετική. Η Ρωσία προχωρά με ταχείς ρυθμούς στην ενσωμάτωση αυτών των περιοχών στη ρωσική ομοσπονδία, οι νόμοι πλέον είναι οι νόμοι της Ρωσίας και οι κάτοικοι παίρνουν ρωσικά διαβατήρια για να μπορούν να ζήσουν μια κανονική ζωή, να εργαστούν και να σπουδάσουν.

Το VICE κάνει ένα μεγάλο οδοιπορικό στα ελληνικά χωριά της Αζοφικής, μιλά με Έλληνες που προσπαθούν να ξαναοργανώσουν την κοινότητα, μπαίνει στα σπίτια των κατοίκων, επισκέπτεται σχολεία και Πανεπιστήμια για να μάθει αν εξακολουθεί να διδάσκεται η ελληνική γλώσσα και περπατά στη Μαριούπολη βλέποντας πως μετατρέπεται από ουκρανική σε ρωσική πόλη.

VICE SPECIALS – Τετάρτη 4 Οκτωβρίου, 01:15, στον ΑΝΤ1.

Παρουσίαση/Παραγωγή/Έρευνα : Κώστας Πλιάκος

Οπερατέρ: Evgenii Bykovskii

Evgenii Bykovskii Μοντέζ: Γωγώ Μπεμπέλου

Γωγώ Μπεμπέλου Υποτιτλισμός: Νάντια Τσιρμιράκη

