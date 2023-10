Οικονομία

Ανεργία – Eurostat: Παρέμεινε σταθερή στην Ελλάδα τον Αύγουστο

Η Ελλάδα καταγράφει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ μετά την Ισπανία.

Το ποσοστό ανεργίας τον Αύγουστο ήταν 6,4% στην ευρωζώνη και 5,9% στην ΕΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα

Συγκεκριμένα, τον Αύγουστο του 2023, το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ ήταν 6,4%, από 6,5% τον Ιούλιο του 2023 και από 6,7% τον Αύγουστο του 2022. Το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ ήταν 5,9% τον Αύγουστο του 2023, από 6% τον Ιούλιο του 2023 και από 6,1% τον Αύγουστο του 2022. Η Eurostat εκτιμά ότι 12,837 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ, εκ των οποίων τα 10,856 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργα τον Αύγουστο του 2023.

Στην Ελλάδα το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σταθερό τον Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο, στο 10,9%. Τον Αύγουστο του 2022, το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα ήταν στο 12,3%.

Η Ελλάδα καταγράφει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ (10,9%) μετά την Ισπανία (11,5%).

Τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας τον Αύγουστο κατέγραψαν η Μάλτα (2,7%), η Γερμανία (3%), η Σλοβενία (3,5%) και η Ολλανδία (3,6%).

Σε ό,τι αφορά τους νέους, κάτω των 25 ετών, τον Αύγουστο του 2023, το ποσοστό ανεργίας ήταν 14% στην ΕΕ, σταθερό σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2023, και 13,8% στη ζώνη του ευρώ, από 13,9% τον προηγούμενο μήνα. Τον Αύγουστο του 2023, 2.687 εκατομμύρια νέοι (κάτω των 25 ετών) ήταν άνεργοι στην ΕΕ, εκ των οποίων τα 2.194 εκατομμύρια ανέργων ήταν σε χώρες της ευρωζώνης.

Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων κάτω των 25 ετών, κατέγραψαν τον Αύγουστο η Ισπανία (26,8%), η Εσθονία (23,5%) και η Ελλάδα (22,5%). Τα χαμηλότερα ποσοστά κατέγραψαν η Τσεχία (8,5%), η Λιθουανία (8,6%) και η Ολλανδία (8,7%).

