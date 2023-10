Life

Μάκης Δελαπόρτας για Μαίρη Χρονοπούλου: Ας προσευχηθούμε όλοι για τη ζωή της (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αγωνία για την Μαίρη Χρονοπούλου. Τι είπαν Μάκης Δελαπόρτας και Σπύρος Μπιμπίλας για την κατάσταση της υγείας της σπουδαίας ηθοποιού.

-

Δύσκολες είναι οι στιγμές που περνά η Μαίρη Χρονοπούλου, η οποία είχε ατύχημα και δίνει τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής της.

Η σπουδαία ηθοποιός χτύπησε στο κεφάλι της με αποτέλεσμα να προκληθεί εσωτερική αιμμοραγία και εκ τότε να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Ο καλός της φίλος, Μάκης Δελαπόρτας μέσα από τον οποίο έγινε αρχικά γνωστή και η είδηση της νέας της περιπέτειας, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" για την κατάσταση της υγείας της, εκφράζοντας την αγωνία του. Δυστυχώς δεν είχε τις αισθήσεις της και από εκείνη τη στιγμή είναι στη εντατική. Οι γιατροί περιμένουν να δουν πως θα αντιδράσει ο οργανισμός της. Ας προσευχηθούμε όλοι για την ζωή της, είπε ο Μάκης Δελαπόρτας.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1, μίλησε και ο Σπύρος Μπιμπίλας: «Έχει χτυπήσει πολύ άσχημα, είναι στην Εντατική, εύχομαι να γίνει θαύμα να το ξεπεράσει. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό δεν ήταν και πολύ καλά. Πριν από 10 μέρες που της μίλησα δεν την άκουσα καθόλου καλά. Αισθάνομαι ότι δίνει μια πολύ δύσκολη μάχη κι εύχομαι να την ξεπεράσει, όπως έχει ξεπεράσει και τόσες άλλες. Την αγαπάω πάρα πολύ. Μας έχει ενώσει μια φιλία 30 χρόνων πολύ δυνατή και θέλω να το ξεπεράσει».

Ειδήσεις σήμερα:

Κίναρος – “Καλημέρα Ελλάδα”: Η υπόσχεση τηρήθηκε, η κυρά Ρηνιώ έχει “παρέα”

Εορτολόγιο – 3 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ύδρα: Νεαρός συνελήφθη για κακοποίηση γάτας