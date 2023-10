Πολιτική

ΥΠΕΞ για σιτηρά: Η Ελλάδα σε ετοιμότητα για την εξεύρεση λύσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη συμβολή της Ελλάδας στην εξεύρεση λύσης για το ζήτημα των σιτηρών, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών.

-

Τις «τεράστιες διαχυτικές συνέπειες» που θα έχει, ιδίως για τον εφοδιασμό χωρών του παγκόσμιου Νότου, η κατάρρευση της συμφωνίας με τη Ρωσία για την ασφαλή εξαγωγή των σιτηρών από την Ουκρανία μέσω της Μαύρης Θάλασσας υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την παρέμβασή του στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Κίεβο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπουργός Εξωτερικών ανέδειξε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συμβάλει στην εξεύρεση λύσης και αναφέρθηκε στη δυνατότητα μεταφοράς των σιτηρών μέσω των λιμανιών της Βορείου Ελλάδος, και ειδικά της Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Το χθεσινό άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) για συμβολικούς λόγους συνεδρίασε χθες στο Κίεβο, με τους υπουργούς Εξωτερικών των κρατών-μελών της ΕΕ να επιβεβαιώνουν την αμέριστη στήριξή τους στην Ουκρανία και την αλληλεγγύη τους στον αγώνα του ουκρανικού λαού.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά σε πλοίο με κοντέινερ στα ανοιχτά της Κέας

“The 2NightShow” – Τρίγγου για “Μάγισσα”: Με παρέσυρε τόσο, που ξέχασα ότι βλέπω εμένα

Ύδρα: Νεαρός συνελήφθη για κακοποίηση γάτας