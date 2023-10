Life

“The 2NightShow” την Τρίτη με εκλεκτούς καλεσμένους (εικόνες)

Ποιους καλλιτέχνες υποδέχεται ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο πλατό του "The 2Night Show".

Απόψε, Τρίτη 3 Οκτωβρίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο ανανεωμένο πλατό του «The 2NightShow» τον Κωστή Μαραβέγια. Ο αγαπημένος τραγουδοποιός, που δεν χάνει ποτέ τη θετική του ενέργεια, μιλάει για τον γάμο του με την Τόνια Σωτηροπούλου και τη σχέση τους, που στηρίζεται στην απόλυτη ελευθερία. Ακόμα, ο Κωστής Μαραβέγιας θυμάται με νοσταλγία τα ταξίδια στην Ιταλία με την νταλίκα του πατέρα του και εξηγεί γιατί δεν θα μπορούσε να εργαστεί στην τηλεόραση. Πώς πέρασε στον γάμο του καλού του φίλου Πάνου Μουζουράκη; Τι σχέση έχει με την Σκάρλετ Γιόχανσον και τον Ευκλείδη Τσακαλώτο; Τέλος, μιλάει με ενθουσιασμό για την τελευταία συναυλία του καλοκαιριού στο Άλσος.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», έρχεται καλεσμένη του Γρηγόρη και η Ντάνη

. Η ταλαντούχα ηθοποιός και πρωταγωνίστρια της σειράς «Έρωτας Φυγάς», μιλάει για τις σπουδές της στην Δημοσιογραφία, που άφησε στην άκρη για τη μεγάλη της αγάπη που είναι το θέατρο, εξηγεί γιατί ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή τον σύντροφό της και γιατί θα ζήλευε αν έκαναν το ίδιο επάγγελμα. Τέλος, περιγράφει πώς καταφέρνει να κλαίει στις δραματικές σκηνές της σειράς, που, όπως ομολογεί, είναι και πάρα πολλές.

