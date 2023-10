Life

“The 2NightShow” – Τρίγγου για “Μάγισσα”: Με παρέσυρε τόσο, που ξέχασα ότι βλέπω εμένα

Αποκαλύψεις για τη νέα σειρά εποχής του ΑΝΤ1 έκανε η πρωταγωνίστριά της, Έλλη Τρίγγου, στο πρώτο “The 2Night Show” της σεζόν.

Στην πρώτη εκπομπή του “The 2Night Show” ήταν καλεσμένη η πρωταγωνίστρια της σειράς «Μάγισσα».

Η Έλλη Τρίγγου μίλησε για τα γυρίσματα της σειράς, που ξεκίνησαν πριν από εννέα μήνες, αλλά και για το σκηνικό που έχει στηθεί και χτιστεί από την αρχή, με ειδικές κατασκευές.

«Το πρώτο γύρισμα που κάναμε για τη "Μάγισσα" ήταν μέσα σε μια σπηλιά, ήταν από τα πιο δύσκολα. Ήταν μια μεταφυσική σκηνή, πολύ ζόρικη μέσα σε μία σπηλιά», περιέγραψε και εξήγησε πως:

«Ό,τι βλέπετε στη "Μάγισσα" έχει χτιστεί από την αρχή. Όλα τα σκηνικά και τα props είναι χειροποίητα», είπε μεταξύ άλλων η Έλλη Τρίγγου.

«Αυτό που έχω δει μέχρι στιγμής στη "Μάγισσα" με έχει παρασύρει τόσο πολύ, που με έχει κάνει να ξεχάσω ότι βλέπω τον εαυτό μου», πρόσθεσε.

