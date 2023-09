Life

“Μάγισσα”: Καταιγιστικές εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια

Ανατροπές, μυστήριο, συναίσθημα και αγωνία στα νέα επεισόδια, της συναρπαστικής παραγωγής του ΑΝΤ1.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Μάνη, 1817…

Δύο ισχυρές οικογένειες, δύο σπαρασσόμενες πατριές που έχουν συμφιλιωθεί μέσα από τον γάμο των παιδιών τους.

Μια εξαφάνιση, όμως, θα αναβιώσει την παλιά έχθρα.

Ένας ανελέητος πόλεμος ξεκινά κι ένα κορίτσι, που έχει οδηγό τα οράματά του, θα κάνει τα πάντα για να κρύψει αυτό το χάρισμα, ώστε να γλιτώσει από το στίγμα της μάγισσας.

Στα μάτια της, το σκοτάδι θα γίνει φως…

ΠΩΣ ΞΕΤΥΛΙΓΕΤΑΙ Ο ΜΥΘΟΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 5

Το μυστικό της Θεοφανώς ξεσκεπάζεται καθώς αναγκάζεται να το ομολογήσει στον Μάρκο και τον Μιχαήλ. Ο Μιχαήλ αποφασίζει να εκμεταλλευτεί το χάρισμά της, για να φτάσουν στον δολοφόνο του μωρού.

Η παραμονή του Αντρέι στον πύργο των Λασκαραίων τον βάζει στα ενδότερα της οικογένειας, αλλά και της μυστηριώδους υπόθεσης του βρέφους.

Ο Πετρούνης εξομολογείται στον παπά-Νικόδημο μια κρυφή του επιθυμία και στην οικογένεια των Γερακάρηδων προμηνύεται κατακλυσμός.

Ο Τζανής επιστρέφει απ’ το ταξίδι του, αλλά μια απόφαση του Μιχαήλ θα τον φέρει στα όριά του.

Η Μεταξία αποφασίζει να κάνει τη ζωή της Θεοφανώς, μαρτύριο.

Ο Αντρέι θ’ ανακαλύψει ένα στοιχείο για τον πραγματικό δολοφόνο του μωρού.

Η φλόγα ενός καταδικασμένου έρωτα, φαίνεται πως αρχίζει να φουντώνει ξανά…

ΤΡΙΤΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 6

Ο Αντρέι αποκαλύπτει στον Μιχαήλ τo στοιχείο, που αποδεικνύει ότι ο προδότης ήταν κάποιος που κυκλοφορούσε μέσα στον Πύργο, γεγονός που δημιουργεί έντονη ανησυχία σε όλη την οικογένεια.

Η Θεοφανώ νιώθει τύψεις για όσα προκάλεσε με τα λόγια της και ξεσπάει στον Μάρκο.

Ο παπά-Νικόδημος μιλάει στον Σπήλιο για τις κρυφές σκέψεις του Πετρούνη και τον αναγκάζει να λάβει μέτρα με τη βοήθεια του Θράσου.

Ο Μάρκος είναι δυσαρεστημένος που ο πατέρας του έδειξε εύνοια στον Τζανή, ενώ η Μεταξία δείχνει την οργή της στην Θεοφανώ που αναγκάζεται να υπερασπιστεί τον εαυτό της.

Το ίδιο βράδυ, ο Κανέλλος πέφτει στα χέρια του Θράσου και του Μόφορη.

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 7

O Κανέλλος δέχεται μια ριψοκίνδυνη συμφωνία και ζητά τη βοήθεια του Αντρέι για να τη φέρει εις πέρας.

Ο Μιχαήλ, μετά την απόπειρα δολοφονίας του, βλέπει παντού εχθρούς, ακόμα και στους πιο έμπιστους ανθρώπους του.

Η σχέση της Θεοφανώς με τον Μάρκο βαδίζει σε τεντωμένο σκοινί.

Ο Τζανής κατεβαίνει στην αγορά για την είσπραξη φόρων και δείχνει το πραγματικό του πρόσωπο, η τιμωρία του, όμως, δεν θ’ αργήσει να έρθει.

Ο Αντρέι θ’ ανακαλύψει ένα μυστικό που θα τον συγκλονίσει.

Η Θεοφανώ με τον Φρίξο επισκέπτονται ένα μέρος που μπορεί να δώσει απαντήσεις για το «χάρισμά» της, αλλά ο κίνδυνος παραμονεύει.

Ο πύργος των Λασκαραίων βάφεται ξανά με αίμα…

Πρωταγωνιστούν οι: Έλλη Τρίγγου, Κατερίνα Λέχου, Γιώργος Γάλλος, Τάσος Νούσιας, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Νίκος Ψαρράς, ΑναστάσηςΡοϊλός, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, ΣτεφανίΚαπετανίδη, Βασίλης Μηλιώνης, Άρης Νινίκας, Γιάννης Τσουμαράκης, Χριστίνα Χριστοδούλου, Καλλιόπη Χάσκα, Παρθενόπη Μπουζούρη, Γιώτα Αργυροπούλου, ΝέστοραςΚοψιδάς, Γιλμάζ Χουσμέν, Νίκος Ντάλας, Θεοδόσης Φυλακτός, Παναγιώτης Κατσώλης, Δήμητρα Κολλά, Γεωργία Κυριαζή, Μιχάλης Αφολαγιάν κ.ά.

Στον ρόλο της Κυπριανής, η Θέμις Μπαζάκα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη-Πέτρος Καλκόβαλης

Σκηνοθεσία: Λευτέρης Χαρίτος

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Βασίλης Κασβίκης

Σκηνογράφος: Δημήτρης Κατσίκης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Μοντάζ: Λύδια Αντώνοβα

Οργάνωση Εκτ. Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JΚ PRODUCTIONS-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Hashtag: #Magissa

Facebook: @magissa.ant1tv

Instagram: @magissa.ant1tv

Twitter: @magissa_ant1tv

