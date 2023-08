Κοινωνία

Φωτιές σε Όλυμπο, Ροδόπη και Μάνη: η εικόνα από τα πύρινα μέτωπα (εικόνες)

Ποια είναι η εικόνα στα σημαντικότερα μέτωπα των πυρκαγιών που ξέσπασαν την Κυριακή στην χώρα.

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζουν τα τρία πύρινα μέτωπα που ξέσπασαν σε Ροδόπη, Όλυμπο και Μάνη.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά στη Μάνη που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή περιοχή Πάλιρος, στην Ανατολική Μάνη κατεσβέσθη.

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το Σάββατο στον Όλυμπο σε χαράδρα στην Καρυά Ελασσόνας, δεν έχει ενεργό μέτωπο όμως από νωρίς το πρωί επιχειρούν και εναέριες δυνάμεις εκτός από τις επίγειες για την αντιμετώπιση τυχόν ενεργών εστιών και αναζωπυρώσεων.

Στην Ροδόπη, η φωτιά έχει οριοθετηθεί.

Πιο συγκεκριμένα. το βράδυ της Κυριακής ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη δασική πυρκαγιά στην Αρδεία Ροδόπης. Στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν 63 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 14 οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς συμμετέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Υπενθυμίζεται ότι η πυρκαγιά στη Ροδόπη ξέσπασε σε δύσβατο σημείο, ενώ εξακολουθούν να επιχειρούν επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις.

