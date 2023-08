Κοινωνία

Φωτιά στον Όλυμπο - Σηκώθηκαν εναέρια

Η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε δύσβατο σημείο και δίνεται "μάχη" από τις πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεσή της.

Πυρκαγιά ξέσπασε (6.8.2023) το μεσημέρι της Κυριακής και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, στον Όλυμπο.

Η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε δύσβατο σημείο στην περιοχή του Ολύμπου, στην τοποθεσία Μπεχτέσι κοντά στην κοινότητα Καρυάς Ελασσόνας. Η πυρκαγιά κινητοποίησε τις πυροσβεστικες δυναμεις, ενώ στο σημείο βρίσκονται και εθελοντές για να βοηθήσουν στην κατάσβεσής της.

Λόγω του δύσβατου της περιοχής έχουν ξεκινήσει και ρίψεις νερού από ελικόπτερο.

Κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα καθώς και ένα ελικόπτερο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά είναι πιθανό να προκλήθηκε από κεραυνό.

