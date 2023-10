Life

“The 2Night Show”: Πρεμιέρα με... άρωμα γυναίκας (εικόνες)

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επιστρέφει δυναμικά και καλωσορίζει στο ανανεωμένο πλατό του «The 2NightShow» την Έλλη Τρίγγου και την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.

Για 8η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Απόψε στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επιστρέφει δυναμικά και καλωσορίζει στο ανανεωμένο πλατό του «The 2NightShow» την Έλλη Τρίγγου. Η όμορφη «Μάγισσα» της μεγαλύτερης τηλεοπτικής παραγωγής της χρονιάς, κάνει «ποδαρικό» για τη φετινή σεζόν και μιλάει για τη σειρά, που μάγεψε τους τηλεθεατές. Ποιο ήταν το πιο δύσκολο γύρισμα; Γιατί ταράχτηκε όταν έμαθε για το θεσμό της «σύγκριας»; Θα μπορέσει να κρύψει τον έρωτά της; Πιστεύει στη μαγεία; Η αγαπημένη ηθοποιός μιλάει για όλα και μας θυμίζει γιατί την ξεχωρίσαμε από τότε που ήταν «Άγρια Μέλισσα».

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», ο Γρηγόρης υποδέχεται την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Η εντυπωσιακή παρουσιάστρια, που αυτή τη περίοδο έχει σε πρώτο πλάνο την οικογενειακή της γαλήνη, μιλάει για τον γάμο, τη γέννηση, αλλά και τη βάπτιση του μονάκριβου γιου της. Τι συνέβη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, που της δημιούργησε σοβαρές επιπλοκές; Πώς το αντιμετώπισε; Γιατί πιστεύει πως πρέπει να έχεις τελειώσει το M.I.T. για να χρησιμοποιήσεις ένα παιδικό καροτσάκι; Τι απαντά σε όσους βάζουν τις δικές τους «πινελιές» στην ιστορία της ζωής της; Θα επιστρέψει σύντομα στα τηλεοπτικά πλατό; Με χαρούμενη διάθεση και αισιοδοξία για τη ζωή, μοιράζεται με τον Γρηγόρη την αλήθεια της και εξηγεί γιατί αφήνει πίσω της το παρελθόν.

«The 2night Show»: Πρεμιέρα απόψε και κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 24:00.

Συντελεστές:

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης

#The2NightShow

