Χανιά: Τουρίστρια παρασύρθηκε από τα κύματα και πνίγηκε

Το τραγικό περιστατικό, έγινε σε φημισμένη παραλία των Χανίων, όπου δεν υπήρχε ναυαγοσωστική κάλυψη καθώς έχει σταματήσει από το τέλος του Σεπτέμβρη.

εικόνα αρχείου

Μοιραία κατάληξη είχε το μπάνιο μιας γυναίκας 57 ετών το απόγευμα της Τρίτης η οποία βρισκόταν στα Χανιά για διακοπές.

Η άτυχη γυναίκα βρισκόταν στην παραλία της Χρυσής Ακτής όταν, σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr παρασύρθηκε από τα έντονα κύματα που επικρατούσαν.

Λουόμενοι όταν αντιλήφθηκαν τι συνέβη έσπευσαν να βοηθήσουν την 57χρονη. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι με σχοινιά προσπάθησαν να τραβήξουν την άτυχη γυναίκα έξω από το νερό δημιουργώντας μια αλυσίδα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε την 57χρονη χωρίς τις αισθήσεις με τους διασώστες να προχωρούν σε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Η 57χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

Στην παραλία δεν υπήρχε ναυαγοσωστική κάλυψη καθώς έχει σταματήσει από το τέλος του Σεπτέμβρη.

