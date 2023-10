Κοινωνία

Προαστιακός: Τροποποιήσεις, διακοπές και καθυστερήσεις στα δρομολόγια λόγω βλάβης

Η βλάβη που από χθες έχει δημιουργηθεί, έχει προκαλέσει προβλήματα στα δρομολόγια του Προαστιακού.

Πρόβλημα στην τηλεδιοίκηση του ΣΚΑ έχει προκαλέσει καθυστερήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού.

Επίσης, είναι εκτός λειτουργίας το κομμάτι Αεροδρόμιο – Κάντζα και Μεταμόρφωση – Άνω Λιόσια.

Οι ανακοινώσεις της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

«Μέχρι νεωτέρας, όλα τα δρομολόγια της γραμμής του Αεροδρομίου θα εκτελούνται μόνο μεταξύ Κάντζας- Μεταμόρφωσης (μερική κατάργηση στο τμήμα Αεροδρόμιο- Κάντζα και Μεταμόρφωση- Α. Λιόσια), λόγω βλάβης τηλεδιοίκησης στο ΣΚΑ.

Τηλεδιοίκηση εκτός λειτουργίας στο ΣΚΑ. Αναμένονται μεγάλες καθυστερήσεις».

Μέχρι νεωτέρας, όλα τα δρομολόγια της γραμμής του Αεροδρομίου θα εκτελούνται μόνο μεταξύ Κάντζας- Μεταμόρφωσης (μερική κατάργηση στο τμήμα Αεροδρόμιο- Κάντζα και Μεταμόρφωση- Α. Λιόσια), λόγω βλάβης τηλεδιοίκησης στο ΣΚΑ. — Hellenic Train (@HellenicTrain) October 4, 2023

Τηλεδιοίκηση εκτός λειτουργίας στο ΣΚΑ. Αναμένονται μεγάλες καθυστερήσεις. — Hellenic Train (@HellenicTrain) October 4, 2023

