Παγκόσμια Ημέρα Ζώων - ΕΕΣ: Σεμινάριο πρώτων βοηθών για σκύλους

Ένα πρωτότυπο σεμινάριο που θα δείξει στους εκπαιδευόμενους πώς να βοηθήσουν σε μια δύσκολη στιγμή τον τετράποδο σύντροφό τους.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, πρωτοπόρος στην εκμάθηση Πρώτων Βοηθειών στην Ελλάδα, διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών προς σκύλους, από την Κυνοφιλική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης (Κ9) της Οργάνωσης. Το καινοτόμο για τα ελληνικά δεδομένα πρόγραμμα του Ε.Ε.Σ, διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών, θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ξάνθη, Κομοτηνή και Κρήτη και εν συνεχεία θα επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα.

Στόχος του προγράμματος είναι ο ιδιοκτήτης του σκύλου να δράσει έγκαιρα και αποτελεσματικά σε μία έκτακτη κατάσταση που πιθανόν να προκύψει στο κατοικίδιό του. Οι Πρώτες Βοήθειες σε σκύλο είναι απλές ενέργειες που μπορεί και πρέπει να κάνει οποιοσδήποτε με σκοπό την αποκατάσταση των ζωτικών λειτουργιών του σκύλου που κινδυνεύει, τη διαφύλαξη της ζωής του και την αποτροπή της επιδείνωσης της κατάστασής του και τη μείωση του πόνου μέχρι να αναλάβει ο κτηνίατρος. Τα σεμινάρια που θα διεξάγονται από εκπαιδευτές Πρώτων Βοηθειών του Ε.Ε.Σ. θα περιλαμβάνουν τέσσερις ενότητες (Εισαγωγή, Η Γλώσσα του Σώματος, Πρώτες Βοήθειες για Σκύλους, Φαρμακείο Πρώτων Βοηθειών για Σκύλους). Μετά το πέρας του σεμιναρίου ο ιδιοκτήτης θα δύναται:

να εφαρμόζει τις βασικές αρχές Πρώτων Βοηθειών σε σκύλους σε διάφορες επείγουσες καταστάσεις,

να αναγνωρίζει την ανάγκη άμεσης ειδοποίησης του κτηνιάτρου,

να αναγνωρίζει τις καταστάσεις που απειλούν άμεσα τη ζωή του σκύλου (απώλεια αισθήσεων, καρδιοαναπνευστική ανακοπή, απόφραξη αεραγωγού, μεγάλη αιμορραγία κ.α.) και

να αναγνωρίζει και να αντιμετωπίζει διάφορους τραυματισμούς και έκτακτα περιστατικά (διαστρέμματα, κατάγματα, εξαρθρώματα κ.α.) .

Οι πολίτες που θέλουν να συμμετάσχουν στα εν λόγω σεμινάρια παρακαλούνται όπως αποστείλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος (ονοματεπώνυμο, πόλη και στοιχεία επικοινωνίας) στο samareites@redcross.gr ή τηλεφωνικά στο 210-5248132.

