Εκλογές: Ο Γιώργος Παπανικολάου στον ΑΝΤ1 για τις κάλπες της Κυριακής (βίντεο)

Ο δήμαρχος Γλυφάδας στον ΑΝΤ1 για το έργο αλλά και το όραμά του για την πόλη του.

Με τον χρόνο για τις αυτοδιοικητικές εκλογές να μετρά αντίστροφα, στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, μίλησε ο υποψήφιος δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου.

Ο δήμαρχος Γλυφάδας μίλσε στον ΑΝΤ1 για το έργο αλλά και το όραμά του για την πόλη του.

"Όλα αυτά τα χρόνια εργαστήκαμε σε κάθε πλευρά της πόλης. Η πόλη μας είναι σημείο αναφοράς, όλα αυτά τα καταφέραμε με πολύ οργανωμένο τρόπο και προσπάθεια, δεν υπήρξε κάποιο μαγικό ραβδί και παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε, πλέον η Γλυφάδα είναι μία εξελιγμένη πόλη και μάλιστα καταφέραμε να έχουμε και τα μικρότερα δημοτικά τέλη.", είπε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον τόνισε ότι η Γλυφάδα είναι θωρακισμένη σε ενδεχόμενη κακοκαιρία με σχέδια και καινούργιο εξοπλισμό για έκτακτα καιρικά φαινόμενα.

