Αυτοδιοικητικές εκλογές: Τι ώρα θα βγουν τα αποτελέσματα

Πότε αναμένεται να έχουμε την πρώτη εικόνα από τις κάλπες. Πώς θα γίνει η μετάδοση.

Μέσω 22.722 συσκευών που αποτελούν μέρη του Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης Αποτελεσμάτων (SRT) θα γίνει η τροφοδότηση των εκλογικών αποτελεσμάτων από όλη την Ελλάδα προς το υπουργείο Εσωτερικών.

«Αυτές οι εκλογές έχουν την ιδιαιτερότητα ότι έχουμε δύο Κυριακές. Επίσης, έχουμε δύο κάλπες μέσα σε κάθε τμήμα, για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές» σχολίασε σε ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα ο Ηλίας Γιαννίτσιος, διευθυντής έργου της Singular Logic, στο υπουργείο Εσωτερικών.

Τα αποτελέσματα θα συλλεχθούν τόσο σε επίπεδο συνδυασμών, όσο και σε επίπεδο υποψηφίων ενώ ανάλογα με τον λήγοντα αριθμό του κάθε εκλογικού τμήματος έχει οριστεί από το υπουργείο Εσωτερικών ότι οι κάλπες θα ανοίξουν με συγκεκριμένη σειρά προκειμένου να υπάρχει διαρκής ροή αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, στα τμήματα με μονά νούμερα θα ανοίξουν πρώτα οι κάλπες για τις Δημοτικές εκλογές και στα ζυγά οι κάλπες για τις Περιφερειακές εκλογές.

«Καθώς τα ψηφοδέλτια είναι αρκετά μεγάλα, δεν μπορεί να γίνει ακριβής πρόβλεψη, αλλά στόχος είναι γύρω στις 10.30 το βράδυ να μπορεί να δοθεί η πρώτη εκτίμηση αποτελέσματος για τις περιφέρειες και τουλάχιστον τους 6 μεγαλύτερους δήμους της χώρας», δηλαδή για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά, Ηράκλειο, Πάτρα και Λάρισα, εξήγησε ο κ. Γιαννίτσιος.

Το βράδυ των εκλογών, στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εσωτερικών θα δημοσιεύονται τα αποτελέσματα, όπως θα εξελίσσονται.

Πώς θα γίνει η μετάδοση

Για κάθε εκλογικό τμήμα διατίθεται ένα κουτί μέσα στο οποίο υπάρχει ένα tablet, από το οποίο έχει διαγραφεί οτιδήποτε άλλο εκτός από την εφαρμογή για τη μετάδοση του εκλογικού αποτελέσματος, μαζί με όλες τις οδηγίες και τους κωδικούς που χρειάζονται οι δικαστικοί αντιπρόσωποι που έχουν οριστεί από το κράτος. Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι πρέπει να ενεργοποιήσουν το SRT μόλις το παραλάβουν. Σε περίπτωση βλάβης ή αδυναμίας μετάδοσης μέσω του SRT θα ακολουθηθεί η συνήθης μέθοδος του τηλεγραφήματος, όπως γινόταν στο παρελθόν.

Από το σύστημα μετάδοσης των αποτελεσμάτων του υπουργείο Εσωτερικών έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ζωντανά τα αποτελέσματα που συλλέγονται, εκτός από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τα κόμματα, καθώς και οι δημοσιογράφοι.

Κατά τη διάρκεια της Κυριακής, θα υπάρξουν ανακοινώσεις γύρω στις 11.00, τις 14.00 και τις 17.00 σχετικά με τη συμμετοχή έως εκείνη την ώρα.

«Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για τις εκλογές, και εμείς και το υπουργείο. Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι θα αρχίσουν να παραλαμβάνουν από αύριο τα SRT, να τα ενεργοποιούν, και εμείς να έχουμε την εικόνα. Ελπίζουμε σε μια ομαλή διαδικασία» υπογράμμισε ο γενικός διευθυντής της Singular Logic, Δημήτρης Μπακάκος, προσθέτοντας ότι οι δικαστικοί αντιπρόσωποι έχουν μπροστά τους «πάρα πολλή δουλειά, καθώς υπάρχουν δήμοι οι οποίοι έχουν 500 υποψήφιους. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και να έχουμε γρήγορα αποτελέσματα».

