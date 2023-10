Αθλητικά

Γκάλης: ο Γιάννης Ιωαννίδης ήταν ο μεγάλος αδελφός μου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο "Θεός" του ελληνικού μπάσκετ αποχαιρετά με λόγια από καρδιάς, τον "ξανθό" που έφυγε από την ζωή.

-

Το ύστατο χαίρε στον Γιάννη Ιωαννίδη, τον σπουδαίο μπασκετάνθρωπο, απηύθυνε ο "θεός" του μπάσκετ, Νίκος Γκάλης.

Ο Νίκος Γκάλης χαρακτήρισε "μεγάλο αδελφό" του τον Γιάννη Ιωαννίδη και επεσήμανε την μεγάλη παρακαταθήκη που αφήνει πίσω του ο "ξανθός".

Αναλυτικά το μήνυμα του Νίκου Γκάλη για τον Γιάννη Ιωαννίδη:

"Έφυγε ο Γιάννης... Ένας σπουδαίος δάσκαλος για το μπάσκετ, ένας πετυχημένος επαγγελματίας, ένας Νικητής.





Ζήσαμε μαζί απίστευτες στιγμές χαράς αλλά και κάποιες λιγότερες στιγμές λύπης. Νιώθω ότι έφυγε ένας δικός μου άνθρωπος, ένα μέλος της ευρύτερης οικογένειάς μου, ένας μεγάλος μου αδερφός.





Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του, η παρακαταθήκη του Γιάννη Ιωαννίδη στην κοινωνία μας είναι η κληρονομιά που αφήνει πίσω του ένας Πρωταθλητής.





Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει, καλό ταξίδι φίλε μου...".

Ειδήσεις σήμερα:

Σε τουαλέτα γέννησε 13χρονη που δεν ήξερε πως είναι έγκυος

Λούτσα - Δολοφονία Τούρκων: Πώς εξιχνίασε η ΕΛΑΣ την υπόθεση

Ελεγκτικό Συνέδριο για συντάξεις δικαστών: Επαναφορά στα επίπεδα προ του 2012