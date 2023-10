Αθλητικά

Φασούλας: Ο Γιάννης Ιωαννίδης είναι μέρος της “χρυσής εποχής” της ζωής μου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 η θρυλική “αράχνη” για τον σπουδαίο κόουτς και το “φιλί της ζωής” που του έδωσε ο “ξανθός”. Συγκινημένος μίλησε στον ΑΝΤ1 και ο Χάρης Παπαγεωργίου.

-

Την βαθιά θλίψη του για την απώλεια του Γιάννη Ιωαννίδη εξέφρασε ο Παναγιώτης Φασούλας, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου, από όπου απηύθυνε τα συλλυπητήρια του στην σύζυγο και την κόρη του «ξανθού».

Όπως είπε χαρακτηριστικά η «αράχνη» του ελληνικού μπάσκετ, «εκτός από τις συζητήσεις και τις συναντήσεις μας στα γήπεδα και εκτός, ήταν ένας άνθρωπος που ανήκει στην χρυσή 15έτια - 20ετία της ζωής μου».

«Ειλικρινά είναι σαν μέλος της οικογένειας μου. Προσωπικά είμαι συγκλονισμένος. Κάποτε θα γινόταν, αλλά προσπαθείς να μην το σκέφτεσαι… Είναι απώλεια για το ελληνικό μπάσκετ, ήταν ο κορυφαίος προπονητής στο ελληνικό μπάσκετ», συμπλήρωσε εμφανώς συγκινημένος ο Παναγιώτης Φασούλας.

Ερωτηθείς τι συγκρατεί από τον Γιάννη Ιωαννίδη, ο Παναγιώτης Φασούλας απάντησε στον Νίκο Χατζηνικολάου «Θυμάμαι τις κόντρες, το μίσος, τα πλακώματα, τους σκοτωμούς, το άγχος του… Θυμάμαι όταν βρέθηκα στην ίδια ομάδα με τον Γιάννη, που μου έδωσε το «φιλί της ζωής» όταν έφυγα από τον ΠΑΟΚ και έπρεπε να βρω άλλη ομάδα και πήγα στον Ολυμπιακό».

«Έχουμε αγαπηθεί και μισηθεί με τον Γιάννη Ιωαννίδη, ο οποίος δεν είχε κακίες και στο τέλος το όραμα του ήταν κάθε φορά η νίκη της ομάδας του… έχουμε συνδέσει τις ζωές μας!», κατέληξε ο Παναγιώτης Φασούλας.





Λίγο νωρίτερα για τον Γιάννη Ιωαννίδη μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ο Χάρης Παπαγεωργίου.

Επί 50 και πλέον χρόνια ο νυν Πρόεδρος του Άρη είχε κοινή πορεία με τον «ξανθό» του ελληνικού μπάσκετ, με τον οποίον όπως λέει έζησε περισσότερο χρόνο από όσο με την οικογένεια του. Αναφέρθηκε στην χρυσή εποχή του Άρη και στην περίοδο που εκείνος ήταν παίκτης και ο εκλιπών προπονητής του.

Ειδήσεις σήμερα:

Σε τουαλέτα γέννησε 13χρονη που δεν ήξερε πως είναι έγκυος

Λούτσα - Δολοφονία Τούρκων: Πώς εξιχνίασε η ΕΛΑΣ την υπόθεση

Ελεγκτικό Συνέδριο για συντάξεις δικαστών: Επαναφορά στα επίπεδα προ του 2012