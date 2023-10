Αθλητικά

Γιάννης Ιωαννίδης: Ένας άνθρωπος που ήθελε πάντα να νικά!

Θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος του Γιάννη Ιωαννίδη. Το όνομα του ήταν για χρόνια συνώνυμο της επιτυχίας. Πότε θα γίνει η κηδεία του.

Η ελληνική αθλητική κοινωνία κι η οικογένεια του μπάσκετ ειδικότερα είναι πλέον φτωχότερη. Ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο μύθος της προπονητικής, ο δημιουργός δύο από των κορυφαίων ομάδων που είδαν τα Ευρωπαϊκά γήπεδα, άφησε την τελευταία του πνοή μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας που τον ταλαιπώρησαν τα τελευταία χρόνια.

Ο θρυλικός προπονητής πέρασε από τον πάγκο του Άρη, όπου με παίκτες όπως ο Νίκος Γκάλης και ο Παναγιώτης Γιαννάκης, δημιούργησε μία θρυλική ομάδα, συνέχισε στον πάγκο του Ολυμπιακού, ενώ ήταν και προπονητής της ΑΕΚ, αλλά και της Εθνικής ομάδας.

Ο Ιωαννίδης συνέδεσε το όνομά του με δύο μπασκετικές δυναστείες, αυτή του Άρη και εκείνη του Ολυμπιακού, ενώ σταμάτησε την ενασχόληση με την προπονητική το 2003, όντας ομοσπονδιακός προπονητής.

Στην Ελλάδα κατέκτησε 12 πρωταθλήματα, τα 8 με τον Άρη και τα υπόλοιπα με τον Ολυμπιακό, ενώ πρόσθεσε στην τροπαιοθήκη του και 6 Κύπελλα, τα πέντε με τον Άρη και το ένα με τον Ολυμπιακό, σύμφωνα με το gazzetta.gr

Γιάννης Ιωαννίδης, ο πολιτικός

Στη συνέχεια ασχολήθηκε με τη πολιτική, αφού το 2004 εκλέχθηκε βουλευτής, θέση που διατήρησε μέχρι και το 2015. Το 2007 ορίστηκε υφυπουργός Πολιτισμού.

Στην μπασκετική του θητεία έφτασε στο Final Four του Κυπέλλου Πρωταθλητριών έξι φορές, αλλά απέτυχε να κατακτήσει την κούπα, η οποία λείπει από την τεράστια συλλογή του.

Με τον Άρη αγωνίστηκε το 1988, το 1989 και το 1990, με τον Ολυμπιακό το 1994 και το 1995 και με την ΑΕΚ το 1998.

Πότε θα γίνει η κηδεία

Ο Γιάννης Ιωαννίδης θα κηδευτεί αύριο Παρασκευή στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης (17:00). Σήμερα (12:00) θα πραγματοποιηθεί η επιμνημόσυνη δέηση στον Άγιο Ιωάννη Βούλας, προκειμένου να πουν το τελευταίο «αντίο» συγγενείς, φίλοι και γενικά άνθρωποι του αθλητισμού, που δεν θα μπορέσουν να ταξιδέψουν στη Θεσσαλονίκη για την εξόδιο ακολουθία.

