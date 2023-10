Κοινωνία

Άγιος Παντελεήμονας: Φωτιά σε κατάστημα ηλεκτρικών

Το κατάστημα καταστράφηκε ολοσχερώς. Πώς ξέσπασε η πυρκαγιά στο σημείο.

Κατασβέστηκε λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε ισόγειο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών που βρίσκεται επί της Οδού Αχαρνών στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, με 9 άνδρες με 3 οχήματα και κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτίρια. Μάλιστα οι φλόγες έφτασαν μέχρι τον 3ο όροφο της πολυκατοικίας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Από την πυρκαγιά καταστράφηκε ολοσχερώς το ισόγειο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών.

Στο σημείο παραμένουν ακόμη οι πυροσβεστικές δυνάμεις καθώς υπάρχουν λόγω των εύφλεκτων υλικών μικρές αναζωπυρώσεις.

Για λόγους ασφαλείας η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αχαρνών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Η κυκλοφορία των οχημάτων αποκαταστάθηκε στις 4 τα ξημερώματα.

