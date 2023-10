Πολιτική

Εκλογές - Μπακογιάννης: Στην Πανεπιστημίου υπήρξε αστοχία, αλλά… (βίντεο)

Τι είπε ο νυν και εκ νέου υποψήφιος Δήμαρχος Αθηναίων για τον μεγάλο “τσαμπατζή” για τα δημοτικά τέλη, την “δυναμική παρέμβαση” για την βραχυχρόνια μίσθωση και για τις συνεργασίες.

Με αυτοκριτική για το μεγαλύτερο «λάθος» στην θητεία του, που εκπνέει σε λίγες ημέρες, ζήτησαν από τον Κώστα Μπακογιάννη, να ξεκινήσει την συνέντευξη μαζί τους, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Γιώργος Παπαδάκης και η Μαρία Αναστασοπούλου.

Ο νυν και εκ νέου υποψήφιος Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε στην ανάπλαση της Πανεπιστημίου, λέγοντας χαρακτηριστικά «έχει πάρει σάρκα και οστά και αποδίδει, αλλά σε σχέση με την αρχική ιδέα, καθυστερήσαμε στην υλοποίηση του έργου. Εδώ έχουμε ένα κενό, υπήρξε αστοχία, υπήρξε αδυναμία, υπήρξε λάθος. Να είναι ξεκάθαρο όμως ότι από αυτό μάθαμε… Το πάθημα έγινε μάθημα και αυτό φαίνεται σε άλλα έργα, όπως στο θέατρο του Λυκαβηττού, που τεχνικά είναι απείρως δυσκολότερο από την Πανεπιστημίου».

Αναφορικά με την αναζήτηση συνεργασιών με άλλες παρατάξεις, ο Κώστας Μπακογιάννης σημείωσε ότι «Δεν είναι ο Δήμος της Αθήνας, είναι ο δήμος των Αθηναίων. Δεν έχω κρύψει ποιος είμαι, είμαι περήφανος που είμαι Νέα Δημοκρατία, αλλά θα δείτε ότι ο συνδυασμός μας είναι υπερκομματικός. Έχουμε υποψηφίους που το 2019 ήταν σε 4 διαφορετικές παρατάξεις. Εγώ θα επιδιώξω συναινέσεις εφόσον εκλεγώ. Είμαι στην Αυτοδιοίκηση 12-13 χρόνια τώρα και κάνω πράξη τον πολιτικό πολιτισμό. Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν έχουμε εχθρούς, έχουμε αντιπάλους. Η λακκούβα δεν έχει ιδεολογία».

«Ο μεγαλύτερος τσαμπατζής στην Αθήνα στα δημοτικά τέλη είναι το Κράτος. Πληρώνουν όλοι δημοτικά τέλη; Όχι. Ποιος δεν πληρώνει; Τα υπουργεία. Εμείς δεν μαζεύουμε τα πολλά σκουπίδια των υπουργείων; Εμείς δεν αλλάζουμε τις λάμπες; Πέρσι περικόψαμε τα δημοτικά τέλη κατά 5% για όλες και για όλους, φέτος θα τα περικόψουμε άλλο ένα 5% για όλες και για όλους. Αν πλήρωναν τέλη οι δημόσιες υπηρεσίες, θα μπορούσαμε να κάνουμε ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις», επεσήμανε ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Ερωτηθείς για την κατάσταση στα πεζοδρόμια, ο Κώστας Μπακογιάννης είπε «δεν είμαι ικανοποιημένος από την εικόνα των πεζοδρομίων στην Αθήνα. Έχουμε κάνει κοντά στους 60 δρόμους, τους έχουμε αποκαταστήσει όπως πρέπει, στο πρόγραμμα μας έχουμε στόχο να συνεχίσουμε με 200 δρόμους».

Ακόμη, ο Κώστας Μπακογιάννης αναφέρθηκε στην «ανάγκη θέσπισης νέου πλαισίου για την βραχυχρόνια μίσθωση, καθώς έχουν ακριβύνει τα ενοίκια και τα νέα παιδιά μένουν εκτός. Υπάρχουν γειτονιές που έχουν ξεπεράσει τα όρια του κορεσμού και άλλες που ακόμη έχουν περιθώρια. Όπου υπάρχει κορεσμός, θα πρέπει να αλλάξει η κατάσταση χωρίς να επηρεαστεί η υφιστάμενη κατάσταση. Χρειάζεται ένα δυναμικό εργαλείο, το οποίο εμείς το έχουμε έτοιμο», καταλήγοντας με χαμόγελο και με την φράση «Ο χειρότερος δήμαρχος ξέρει καλύτερα την πόλη του από τον καλύτερο υπουργό!».

