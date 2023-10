Οικονομία

Αυτοδιοικητικές εκλογές - Διόδια: Για ποιους είναι δωρεάν η διέλευση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες ώρες και για ποιους θα είναι δωρεάν η διέλευση από τα διόδια.

-

Εντολή για παύση είσπραξης διοδίων σε όλη την επικράτεια για τους δικαστικούς αντιπροσώπους, δόθηκε από τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιο για τις Υποδομές, Νίκο Ταχιάο.

Ειδικότερα, η δωρεάν διέλευση αφορά τις εξής περιόδους:

Από την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 00.00 έως και τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 22.00.

Από την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 00.00 έως και τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 22.00.

Η δωρεάν διέλευση ισχύει αποκλειστικά για τους δικαστικούς αντιπροσώπους και θα επιτρέπεται με την επίδειξη της απόφασης διορισμού τους, καθώς και του Δελτίου της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.

Οι παραχωρησιούχοι οφείλουν να τηρήσουν αρχείο με καταγραφή των διελεύσεων και σημείωση της απόφασης διορισμού, ενώ το κόστος θα αναλάβει το Δημόσιο, δυνάμει των Συμβάσεων Παραχώρησης.

Ειδήσεις σήμερα:

Copernicus: Ο πιο θερμός Σεπτέμβριος στην ιστορία ήταν του 2023

Κούβα: Διασώστες σκοτώθηκαν από κατάρρευση κτηρίου (εικόνες)

5 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα