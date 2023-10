Τεχνολογία - Επιστήμη

Το Columbia στην Αθήνα με το University Global Center

Η Αθήνα γίνεται μία από τις έντεκα πόλεις στις οποίες ιδρύεται το Αθήνα με το University Global Center. Τα επιστημονικά πεδία που θα αναπτυχθόύν.

Ο καθηγητής Θεοκλής Ζαούτης αναλαμβάνει να ηγηθεί στο νεοσύστατο Columbia University Global Center στην Αθήνα, με στόχο αυτό να στελεχωθεί και να αναπτύξει δράσεις στην Ελλάδα, στο πλαίσιο των οποίων το Πανεπιστήμιο Columbia θα συνεργάζεται με την ακαδημαϊκή, την επιχειρηματική, την επιστημονική κοινότητα, καθώς και στο πεδίο του πολιτισμού. Ο καθηγητής Θεοκλής Ζαούτης υπηρέτησε μέχρι πρόσφατα ως πρόεδρος του Ελληνικού Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, ενώ παράλληλα είναι πρωτοβάθμιος Καθηγητής Παιδιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου στην Αθήνα, πρώην καθηγητής Παιδιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια και ανακηρύχθηκε πρόσφατα επίκουρος καθηγητής επιδημιολογίας στο Columbia Mailman School of Public Health.

Ως επικεφαλής στο Columbia Global Center με έδρα την Αθήνα, ο καθηγητής Θεοκλής Ζαούτης θα σχεδιάσει και θα διευθύνει σειρά πρωτοβουλιών, στο πλαίσιο ακαδημαϊκού έργου και ερευνητικής δραστηριότητας. Η Ελλάδα επελέγη από το πανεπιστήμιο Columbia για να φιλοξενήσει ένα από τα Global Centers λόγω της θέσης της, ευρισκόμενη στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, συνδιαμορφώνοντας τον πολιτισμό στην περιοχή και διατηρώντας στενούς, ιστορικούς δεσμούς με τους γείτονές της. Μέσω του Athens Global Center, η κοινότητα του Πανεπιστημίου Columbia θα επιδιώξει συμπράξεις στο ακαδημαϊκό, επιστημονικό, κοινωνικό, οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον της Ελλάδας, με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, ανεξάρτητους φορείς και δημόσιους οργανισμούς, αλλά και με την Κοινωνία των Πολιτών και τα ΜΜΕ, επιδιώκοντας αναβαθμισμένη και πολυεπίπεδη συνεργασία. Παράλληλα, ανοίγεται ένας νέος δίαυλος συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, ενισχύοντας τους ιστορικούς δεσμούς σε επίπεδο πολιτισμού και εκπαίδευσης.

Τα επιστημονικά και ερευνητικά πεδία στα οποία θα αναπτύξει τη δράση του στη χώρα μας το Columbia Global Center αγγίζουν την κλασική και σύγχρονη Ελλάδα, την εκπαίδευση, τις επιχειρήσεις και την καινοτομία, την κλιματική αλλαγή, την υγεία και τη μετανάστευση, μεταξύ άλλων. Η ακαδημαϊκή αλλά και η φοιτητική κοινότητα του Πανεπιστημίου Columbia, θα έχει την ευκαιρία να «ανακαλύψει» την Αθήνα: βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχεία και ιστορικά μνημεία, ακαδημαϊκά και πολιτιστικά ιδρύματα, τεχνολογικές καινοτομίες και σύγχρονες κοινότητες.

Το Global Center της Αθήνας αποτελεί μία πύλη, μέσω της οποίας μπορούν να εμπλουτίσουν τα γνωστικά τους πεδία φοιτητές και καθηγητές του Πανεπιστημίου Columbia, αλλά και να συμβάλουν από την πλευρά τους στην πνευματική, πολιτιστική και εκπαιδευτική ζωή στην Ελλάδα, με την ανταλλαγή γνώσης μέσα από ακαδημαϊκά και ερευνητικά προγράμματα, συνέδρια και συναντήσεις.

«Ο καθηγητής Θεοκλής Ζαούτης έχει πλούσια εμπειρία στον ακαδημαϊκό χώρο και έχει διακριθεί στον τομέα της δημόσιας υγείας, αναλαμβάνοντας ηγετικούς ρόλους σε οργανισμούς υψηλού κύρους στις ΗΠΑ και την Ελλάδα», δήλωσε η Wafaa El Sadr, εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Columbia Global. «Είναι σε θέση να οικοδομήσει συνεργασίες με φορείς στρατηγικής σημασίας στη χώρα και να προωθήσει τις συνεργασίες μεταξύ του Πανεπιστημίου Columbia και της Ελλάδας». «Τα Global Centers παρέχουν στο Columbia μια ασύγκριτη ευκαιρία να συνεργαστεί με ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο. Το Κέντρο στην Αθήνα θα συμβάλει στην ανταλλαγή γνώσης και στη ζωντανή καινοτομία, στην ακαδημαϊκή και πολιτιστική ζωή της χώρας», ανέφερε ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου Columbia Minouche Shafik.

«Είμαι ενθουσιασμένος που αναλαμβάνω αυτόν τον ρόλο, καθώς το Πανεπιστήμιο Columbia δεσμεύεται να ενισχύσει τους δεσμούς με την Ελλάδα και την περιοχή. Η χώρας μας αποτελεί ένα γεωπολιτικό, πολιτιστικό και γεωγραφικό σταυροδρόμι μεταξύ Δύσης και Ανατολής, η Ελλάδα είναι ένα συναρπαστικό σημείο επαφής για το πανεπιστήμιο – οι δυνατότητες συνεργασίας και μάθησης είναι ατελείωτες», υπογραμμίζει ο κ.Ζαούτης.

Σχετικά με τα Columbia Global Centers

Το Athens Center είναι ένα από τα 11 Columbia Global Centers που ιδρύθηκαν σε πόλεις σε όλο τον κόσμο, όπως το Αμμάν, το Πεκίνο, η Κωνσταντινούπολη, η Βομβάη, το Ναϊρόμπι, το Παρίσι, το Ρίο, το Σαντιάγο, το Τελ Αβίβ και η Τύνιδα. Το Πανεπιστήμιο Columbia ανακοίνωσε την πρωτοβουλία του για σύσταση Global Center στην Αθήνα τον Νοέμβριο του 2022, με στόχο τη συμμετοχή καθηγητών, φοιτητών και εταίρων εντός της χώρας, σε προγράμματα και συνεργασίες σχετικά με την κλιματική αλλαγή, τη μετανάστευση, τις διεθνείς σχέσεις, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, τις κλασικές σπουδές, τις Τέχνες, τον Πολιτισμό, την δημόσια υγεία και την ιατρική, μεταξύ άλλων.

