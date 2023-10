Κόσμος

ΗΠΑ: Επέκταση του τείχους στο Μεξικό - Έντονες αντιδράσεις

Τη "συγγνώμη" από τον πρόεδρο Μπάιντεν ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η κυβέρνηση του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε σήμερα ότι θα προσθέσει άλλο ένα τμήμα στο τείχος που έχει ανεγερθεί στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις αφίξεις μεταναστών, συνεχίζοντας έτσι ένα εμβληματικό μέτρο του Ρεπουμπλικανού πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η είδηση αυτή προκάλεσε αμέσως ποικίλα σχόλια, δεδομένου ότι ο ίδιος ο Μπάιντεν είχε δηλώσει την ημέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά του, τον Ιανουάριο του 2021, ότι οι Αμερικανοί φορολογούμενοι δεν θα πληρώνουν πλέον για την κατασκευή φραχτών στα σύνορα. «Η κατασκευή ενός ογκώδους τείχους στα νότια σύνορα δεν είναι σοβαρή πολιτική λύση», είχε πει τότε ο Μπάιντεν. Σήμερα, όταν ρωτήθηκε για το θέμα, απάντησε ότι εξακολουθεί να μην πιστεύει ότι οι φράχτες αυτοί λειτουργούν αλλά τα χρήματα για το έργο έχουν διατεθεί (από το 2019) και «πρέπει να χρησιμοποιηθούν».

Νωρίτερα σήμερα η κυβέρνηση ανέφερε ότι θα πρέπει να ανασταλεί η ισχύς καμιά εικοσαριά ομοσπονδιακών νόμων και κανονισμών, που αφορούν το περιβάλλον και τα προστατευόμενα είδη, ώστε να προχωρήσει η κατασκευή του τείχους.

«Είναι άμεση και επιτακτική ανάγκη να κατασκευάσουμε φυσικά φράγματα και δρόμους κοντά στα σύνορα για να εμποδίσουμε την παράνομη είσοδο» ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Εσωτερικών Αλεχάντρο Μαγιόρκας. Το νέο αυτό τμήμα θα κατασκευαστεί στην κοιλάδα του Ρίο Γκράντε, σε έναν τομέα όπου καταγράφεται μεγάλος αριθμός νέων αφίξεων μεταναστών από το Μεξικό. Σε διάστημα δέκα μηνών, μέχρι τις αρχές Αυγούστου, καταγράφηκαν περίπου 245.000 απόπειρες παράνομης εισόδου στις ΗΠΑ, υπενθύμισε ο υπουργός.

Ο Μαγιόρκας ανέφερε επίσης ότι τα χρήματα για «πρόσθετα φυσικά φράγματα» προέρχονται από ένα κονδύλιο που είχε εγκριθεί από το Κογκρέσο για αυτόν τον σκοπό και μόνο το 2019, όταν ήταν πρόεδρος ο Τραμπ. Ο τελευταίος, το φαβορί των Ρεπουμπλικάνων για τις προεδρικές εκλογές του 2024, δεν άργησε να σχολιάσει την εξέλιξη αυτή. Η ανακοίνωση της κυβέρνησης Μπάιντεν δείχνει ότι «είχα δίκιο όταν κατασκεύασα 900 χιλιόμετρα (…) ενός πανέμορφου, ολοκαίνουριου τείχους» έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social. «Θα ζητήσει συγγνώμη ο Τζο Μπάιντεν από εμένα και την Αμερική επειδή άργησε τόσο πολύ να αντιδράσει και επέτρεψε να κατακλυσθεί η χώρα μας από 15 εκατομμύρια παράνομους μετανάστες, προερχόμενους από άγνωστα μέρη;» πρόσθεσε.

Η απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης σχολιάστηκε από πολλούς Ρεπουμπλικάνους πολιτικούς αλλά και από τον πρόεδρο του Μεξικού, τον Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, ο οποίος την χαρακτήρισε «πισωγύρισμα». Η οικοδόμηση τείχους «δεν λύνει το πρόβλημα, πρέπει να επιτεθούμε στις αιτίες» της παράτυπης μετανάστευσης, είπε ο Μεξικανός πρόεδρος στην πρωινή ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Περιβαλλοντολόγοι εξέφρασαν επίσης τη δυσαρέσκειά τους. «Η κομητεία Σταρ (όπου θα χτιστεί το τείχος) φιλοξενεί ένα από τα εντυπωσιακότερα και σημαντικότερα φυσικά περιβάλλοντα που έχουν απομείνει στο Τέξας (…) και τώρα οι μπουλντόζες ετοιμάζονται να το ισοπεδώσουν», σχολίασε ο Λέικεν Τζόρνταλ, του Κέντρου Βιοποικιλότητας.

«Είμαστε υποχρεωμένοι εκ του νόμου να το κάνουμε. Η χρηματοδότηση θα έληγε στα τέλη του 2023 και αν δεν την χρησιμοποιήσουμε θα παραβιάζαμε τον νόμο», εξήγησε ένας Αμερικανός αξιωματούχος. Οι προσπάθειες να πειστεί το Κογκρέσο να επανακαταμερίσει τους πόρους σε άλλα έργα απέτυχαν, πρόσθεσε.

Σε μια ανακοίνωση του Λευκού Οίκου υποστηρίζεται ότι η προηγούμενη κυβέρνηση «κατασκεύασε 52 μίλια (σ.σ. 83 χιλιόμετρα) τείχους εκεί που δεν υπήρχε προηγουμένως φράχτης» με κόστος 46 εκατομμύρια δολάρια ανά μίλι.

