“Μετά τη φωτιά”: Sneak preview από το σημερινό επεισόδιο (βίντεο)

Συγκλονιστικές οι εξελίξεις στη νέα δραματική σειρά του ΑΝΤ1.

Το «Μετά τη φωτιά» έκανε πρεμιέρα χθες, Πέμπτη 5 Οκτωβρίου, και έκανε αίσθηση με τις καθηλωτικές ιστορίες των πρωταγωνιστών, τις εντυπωσιακές σκηνές και την άψογη σκηνοθεσία του.

Ποιοι θα σωθούν και ποιοι θα παλέψουν για τη ζωή τους, αλλά και για τις ζωές των αγαπημένων τους προσώπων; Πώς θα σώσει ο Οδυσσέας την Ειρήνη; Θα καταφέρει η Ιωάννα να ξεφύγει από τον Άρη; Ποια θα είναι η τύχη της Ανθής και της Μάνιας;

Απόψε στις 21:00 μη χάσετε τη συγκλονιστική συνέχεια της νέας δραματικής σειράς του ΑΝΤ1.





ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 21:00



Παρασκευή 6 Οκτωβρίου - Επεισόδιο 2

Η είδηση της πυρκαγιάς συγκλονίζει τους πάντες. Ο Άρης καταφτάνει στον χώρο της εκδήλωσης ανήσυχος για τη μοίρα της Ιωάννας και του αδερφού του, την ίδια στιγμή που οι παρευρισκόμενοι προσπαθούν να σώσουν τις ζωές τους. Η Ειρήνη, βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση και χάνει τις αισθήσεις της, έχοντας γίνει πρώτα μάρτυρας μιας φρικιαστικής σκηνής με πρωταγωνιστή τον αρραβωνιαστικό της τον Αλέξανδρο. Η Ιωάννα, με τη βοήθεια του Νίκου, προσπαθεί να ξεφύγει από τον Άρη, ο οποίος νομίζει ότι εκείνη βρίσκεται ακόμη μέσα στο κτήριο… Η Ανθή, όπως και η Μάνια, βρίσκονται αβοήθητες μέσα στις φλόγες… Ο Οδυσσέας βρίσκεται εγκλωβισμένος στο φλεγόμενο υπόγειο του χώρου της εκδήλωσης.



H σειρά βασίζεται στο «Le Bazar de la Charite» των Catherine Ramberg και Karine Spreuzkouski, σε σκηνοθεσία Alexandre Laurent, μια παραγωγή της Iris Bucher για την Quad Television, σε συμπαραγωγή με το TF1 και σε συνεργασία με το Netflix.



Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Καραντινάκης

Διασκευή σεναρίου: Ρένα Ρίγγα

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Δρακουλαράκος, Δημήτρης Λογοθέτης

Σκηνογραφία: Δημήτρης Κατσίκης

Ενδυματολόγος: Μαρία Κοντοδήμα

Casting: Ηρώ Γάλλου

Μοντάζ: Γιώργος Κατσένης

Μουσική: Ειρήνη Σκυλακάκη

Πρωταγωνιστούν: Αντρέας Κωνσταντίνου, Ντόρα Μακρυγιάννη, Λευτέρης Ελευθερίου, Άλκηστις Ζιρώ, Ελπίδα Νικολάου, Nathan Thomas, Γιάννης Καράμπαμπας και η Πηνελόπη Μαρκοπούλου.

Μαζί τους οι: Ζωή Ρηγοπούλου, Χάρης Σώζος, Λουκία Πιστιόλα, Αινείας Τσαμάτης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Κωνσταντίνος Δανίκας, Θανάσης Μπανούσης, Αντώνης Αντωνάκος, Ζωή Μουκούλη, Διονύσης Λάνης, Αιμίλιος Ράφτης, Προμηθέας Νεραττίνι, Σοφία Τσινάρη, Ηρώ Κισσανδράκη, Αγγελική Καρυστινού, Μαρία-Νεφέλη Δούκα κ.ά.

Και οι μικροί Μάξιμος Γρηγοράτος και Δανάη Ελευθεροπούλου.

Εκτέλεση παραγωγής: Tanweer Productions



«ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΩΤΙΑ»: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00.

