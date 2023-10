Οικονομία

Ενοίκια: άνοιξε η πλατφόρμα για την επιδότηση μετά από φυσικές καταστροφές

Ποιους αφορά και ποια είναι τα βήματα για την διαδικασία.

Σε ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αλλά και με τα εμπλεκόμενα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, ξεκίνησε σήμερα, Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων, μέσω του gov.gr, για προσωρινή στέγαση με επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης για τους πολίτες των οποίων η οικία έχει πληγεί από πρόσφατες φυσικές καταστροφές.

Συγκεκριμένα, οι πολίτες που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές των μηνών Ιουλίου - Σεπτεμβρίου 2023, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ψηφιακά την αίτησή τους για την επιδότηση προσωρινής στέγασης με τη μορφή επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών προσωρινής στέγασης κατοίκων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες.

Ειδικότερα:

(1) Για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου 2023, η επιδότηση αφορά τις περιπτώσεις που η κύρια κατοικία τους χαρακτηρίστηκε προσωρινά ακατάλληλη ή επικίνδυνη για χρήση ή επικινδύνως ετοιμόρροπη ή ολοσχερώς κατεστραμμένη ή δομημένη από ευτελή υλικά και χορηγείται για δύο χρόνια για τους ιδιοκτήτες και τους κατά δωρεάν παραχώρηση χρήστες και έξι μήνες για τους ενοικιαστές.

(2) Για τους πληγέντες από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 η επιδότηση αφορά τις περιπτώσεις που η κύρια κατοικία τους:

χαρακτηρίστηκε προσωρινά ακατάλληλη ή επικίνδυνη για χρήση ή επικινδύνως ετοιμόρροπη ή ολοσχερώς κατεστραμμένη ή δομημένη από ευτελή υλικά και χορηγείται για δύο χρόνια για τους ιδιοκτήτες και τους κατά δωρεάν παραχώρηση χρήστες και έξι μήνες για τους ενοικιαστές, ή

έχει ενταχθεί στην «Κατηγορία Γ» για τη χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης και δεν έχει χαρακτηριστεί προσωρινά ακατάλληλη για χρήση, επικίνδυνη για χρήση, δομημένη από ευτελή υλικά, επικινδύνως ετοιμόρροπη ή ολοσχερώς κατεστραμμένη και χορηγείται για τρεις μήνες για τους ιδιοκτήτες, τους κατά δωρεάν παραχώρηση χρήστες και τους ενοικιαστές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τις αιτήσεις είτε μέσω του gov.gr επιλέγοντας στην κατηγορία Πολίτης και Καθημερινότητα την υποκατηγορία φυσικές καταστροφές, είτε απευθείας στο arogi.services.gov.gr.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται με τρόπο απλό και φιλικό. Πιο συγκεκριμένα, για τη διαδικασία επιδότησης προσωρινής στέγασης οι πολίτες:

Συνδέονται με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης τους στο TAXIsnet.

Καταχωρούν ή επιβεβαιώνουν στην εφαρμογή τα στοιχεία που απαιτούνται από τον νόμο για την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση για την χορήγηση της επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης και την υποβάλλουν.

Με την υποβολή αποστέλλεται ηλεκτρονικά η αίτηση στη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπου αφού ολοκληρωθούν οι σχετικές αυτοψίες και έλεγχοι, ολοκληρώνεται η διαδικασία με την έκδοση απόφασης καθορισμού δικαιούχου επιχορήγησης προσωρινής στέγασης.

Οι αιτήσεις αποθηκεύονται στην προσωπική θυρίδα του πολίτη στο my.gov.gr και φέρουν τα χαρακτηριστικά εγκυρότητας του gov.gr, δηλαδή το μοναδικό κωδικό αριθμό σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR, καθώς και την προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι έχουν ισχύ όταν διακινούνται τόσο ως ηλεκτρονικό έγγραφο ή ως έντυπο έγγραφο.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της υπηρεσίας έγινε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τα στοιχεία των πολιτών αντλούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

