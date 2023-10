Πολιτισμός

Μαίρη Χρονοπούλου: Βογιατζής και Γαλανός αποχαιρετούν την ηθοποιό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκινούν τα λόγια των Γιάννη Βογιατζή και Νίκου Γαλανού για την Μαίρη Χρονοπούλου που έφυγε από τη ζωή.

-

Ο ηθοποιός, Γιάννης Βογιατζής μίλησε για την καλή του φίλη Μαίρη Χρονοπούλου που έφυγε από τη ζωή, με πολύ συγκινητικά λόγια στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

“Ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος μια εκπληκτική ηθοποιός και τραγουδίστρια. Στο θέατρο και στις ταινίες, δεν έκανε κανένα λάθος. Ήταν γεμάτη ταλέντο και ανθρωπιά. Την λέγαμε “ψυχούλα” όταν είχαμε ένα μεγάλο βάσανο πηγαίναμε στην Μαίρη. ήταν μέσα στην οικογένειά σου, μέσα σε όλα. Ήταν πάντα εκεί να σε βοηθήσει. Άλλα είχαμε συμφωνήσει με την Μαίρη… Αλλά μου την έσκασε και έφυγε πρώτη. Όλοι οι ηθοποιοί ήμασταν φίλοι με την Μαίρη. Για αυτό την λέγαμε η καρδούλα μας. Ήταν σαν να είναι η αδερφή μας. Για αυτό και όλοι μας όσο ζούμε θα την θυμόμαστε.” είπε φανερά συγκινημένος ο Γιάννης Βογιατζής.

Ο Νίκος Γαλανός μίλησε και εκείνος με τη σειρά του για τη γνωριμία του με την Μαίρη Χρονοπούλου.

Ο ηθοποιός ανέφερε μεταξύ άλλων: "Σε πολλές ταινίες πρωταγωνιστήσαμε μαζί, πότε ήταν η αδερφή μου, πότε η φίλη μου και από τότε γνωριστήκαμε. Εκτός από τις ταινίες, κάναμε παρέα και έξω βγαίναμε, διασκεδάζαμε".

Αναπολεί μία ιστορία που η Μαίρη Χρονοπούλου, αγόρασε ένα τζιπ και ο ίδος της είπε “Τι το θες το τζιπάκι βρε Μαιρούλα” και εκείνη είπε “έ, το θέλω” και μετά από έναν χρόνο είχε το ατύχημα που της σακάτεψε την μέση. Από τότε, πήρε την κάτω βόλτα γιατί ήταν πολύ δυναμική.

“Πολλά ατυχήματα… Την κυνηγούσε η ατυχία λες και της είχε κάνει κακό της τύχης…” είπε ο Νίκος Γαλανός.

“Η Μαίρη έτσι όπως την ξέρω εγώ ήταν πραγματικά μία γυναίκα που άρεσε σαν ηθοποιός, σαν γυναίκα και σαν προσωπικότητα. Είχε μία έντονη προσωπικότητα που κυριαρχούσε”, τόνισε.

Ειδήσεις σήμερα:

Άγιοι Ανάργυροι: Επίθεση με γλάστρα σε λεωφορείο - Η μαρτυρία του οδηγού στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τρίκαλα: Μωρό "έφαγε" τοξικό φυτό - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Γιάννης Ιωαννίδης: συγκινητικό το “τελευταίο αντίο” στον κόουτς (εικόνες)