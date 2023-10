Life

Mαίρη Χρονοπούλου: η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά τη σπουδαία ηθοποιό (βίντεο)

Με ένα συγκινητικό βίντεο, η Φίνος Φιλμ, αποχαιρέτησε την Μαίρη Χρονοπούλου που έφυγε από τη ζωή.

Με ένα συγκινητικό βίντεο η Φίνος Φιλμ, αποχαιρετά την μεγάλη της πρωταγωνίστρια, Μαίρη Χρονοπούλου, η οποία πέθανε στα 90 της χρόνια.

«Η Μαίρη δεν ήταν απλά μια γυναίκα. Ήταν “γυναίκα του γλεντιού” και σύμβολο του ελληνικού κινηματογράφου», έγραψε μεταξύ άλλων η Φίνος Φιλμ στην ανάρτησή της.

Αναλυτικά η ανάρτησή της Φίνος Φιλμ για την απώλεια της Μαίρης Χρονοπούλου:

«Κάθε απώλεια από την οικογένεια της Φίνος μας στοιχίζει, όμως είναι κάποιοι αποχωρισμοί που γρατζουνάνε περισσότερο. Η Μαίρη ήταν ένα από τα «παιδιά» μας που με την λάμψη της, το ταλέντο και το ταπεραμέντο της σφράγισε κάθε ρόλο της επάξια.

Οι ρόλοι της επιβλητικοί και δυναμικοί. Η ίδια συναισθηματική και αθεράπευτα ρομαντική. Πέρασε το κατώφλι της Φίνος Φιλμ σε ηλικία 20 ετών και μέχρι το 1970 κατάφερε να μαγέψει τον φακό σε κωμωδίες, δράματα και φαντασμαγορικά μιούζικαλ. Ερμήνευσε με πάθος κόντρα ρόλους, τραγούδησε εμβληματικά άσματα που έμειναν στην ιστορία και ξεπέρασε δύσκολες προκλήσεις που της έφερε η ζωή με αποφασιστικότητα και θέληση.

Η Μαίρη δεν ήταν απλά μια γυναίκα. Ήταν «γυναίκα του γλεντιού» και σύμβολο του ελληνικού κινηματογράφου. Τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους της. Αντίο αγαπημένη μας».

