Νέα Φιλαδέλφεια: Τροχαίο με εγκατάλειψη ανηλίκου

Ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε αβοήθητο το θύμα του, σε τροχαίο που σημειώθηκε μέρα μεσημέρι.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Νέα Φιλαδέλφεια, στη διασταύρωση των οδών Εθνικής Αντιστάσεων και Τρυπιά.

Αυτοκίνητο παρέσυρε έναν ανήλικο και ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε το θύμα του αβοήθητο στην άσφαλτο.

Το παιδί μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο ΝΙΜΙΤΣ και οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.

