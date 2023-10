Κόσμος

Καναδάς: Συνετρίβη αεροσκάφος κοντά σε ξενοδοχείο

Ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη στο νοτιοδυτικό άκρο του Καναδά, παρασύροντας στον θάνατο τους επιβαίνοντες.

Ένα ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη χθες Παρασκευή στην πόλη Τσίλιγουακ, στο νοτιοδυτικό άκρο του Καναδά, παρασύροντας στον θάνατο τους τρεις επιβαίνοντες.

Το δικινητήριο Piper PA-34 Seneca καρφώθηκε σε δέντρα, λίγα μέτρα μακριά από ένα μοτέλ. Η πόλη Τσίλιγουακ βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα ανατολικά του Βανκούβερ.

Η Χέιλι Μόρις που εργάζεται στην περιοχή, αφηγήθηκε στην εφημερίδα Vancouver Sun πως είδε το αεροσκάφος να χάνει ύψος, κατευθυνόμενο προς το δάσος. Δευτερόλεπτα αργότερα, το είδε να πέφτει στα δέντρα.

Η αστυνομία ανακοίνωσε πως δεν υπάρχουν επιζώντες και ότι έχει ενημερώσει τις οικογένειες των τριών θυμάτων. Τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

