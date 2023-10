Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στο Αφγανιστάν με δεκάδες νεκρούς

Οι πρώτες πληροφορίες για το χτύπημα του Εγκέλαδου στο βορειοδυτικό Αφγανιστάν.

Τουλάχιστον 15 νεκροί και 40 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τον σεισμό 5,6 βαθμών που σημειώθηκε στο βορειοδυτικό Αφγανιστάν, δήλωσε αξιωματούχος της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών.

Το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) ανακοίνωσε ότι το μέγεθος του σεισμού ήταν 5,6 βαθμοί ενώ νωρίτερα η ίδια πηγή κατέγραψε άλλο σεισμό μεγέθους 6,2 βαθμών που έπληξε την περιοχή και είχε εστιακό βάθος δέκα χιλιομέτρων.

