Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στη Λαυρεωτική - Αισθητός στην Αττική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιο ήταν το επίκεντρο του σεισμού και ποιο το εστιακό του βάθος σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

-

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα στην Αττική.

Το επίκεντρο του σεισμού, σύφωνα με την αρχική πρόβλεψη από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Λευρεωτικής, στα 11 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Αγίας Μαρίνας.

Το δε εστιακό βάθος εκτιμήθηκε στα 5 χιλιόμετρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Εύβοια: Κατήγγειλε τον πρώην σύζυγο της ότι αποπειράθηκε να βιάσει το 9χρονο παιδί τους

Χανιά: Φωτιά στις παλιές φυλακές

Κορυδαλλός: Σύλληψη 39χρονου για παραμέληση του 4χρονου παιδιού του