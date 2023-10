Αθλητικά

ΑΕΚ - Λαύριο: Γκέλα για τους μεν, θρίαμβος για τους δε

Κακό απόγευμα από την ΑΕΚ σε άμυνα κι επίθεση, με τον Τζόρνταν ΜακΡέι και τον Τζάστιν Τίλμαν να παλεύουν μόνοι εναντίον όλων

Έκπληξη... με το καλημέρα, στην Basket League, έκανε το Λαύριο. Η ομάδα του Κώστα Μέξα, στον αγώνα με τον οποίο «άνοιξε η αυλαία» του ελληνικού πρωταθλήματος, επικράτησε με 98-93 της ΑΕΚ εκτός έδρας. Η ομάδα του Κώστα Μέξα, στον αγώνα με τον οποίο «άνοιξε η αυλαία» του ελληνικού πρωταθλήματος, επικράτησε με 98-93 της ΑΕΚ εκτός έδρας.

Ο Ξαβιέ Καστανέδα σημείωσε 26 πόντους για τους νικητές με 6/12 τρίποντα, από τα 14/30 των φιλοξενούμενων. Διψήφιοι ήταν ακόμη για το Λαύριο οι Καλίντ Μουρ (19π.), Τζέρικοουλ Χέλεμς (17π.) και Μάρκους Θόρντον (17π.).

H AEK που δεν είχε τους ΜακΛεμορ και Καμπενγκέλε στην πρεμιέρα είδε τους Τίλμαν και ΜακΡαε να σημειώνουν από 21 πόντους, αλλά δεν κατάφερε να περιορίσει αμυντικά το Λαύριο που στόχο έχει την παραμονή φέτος.

Τα δεκάλεπτα: 26-28, 39-52, 64-76, 93-98

Με εξαίρεση το πρώτο δεκάλεπτο, όταν έγινε κλειστό παιχνίδι (26-28 στο 10΄), το Λαύριο αποδείχτηκε ανώτερο στο παρκέ από την Ένωση. Ειδικά στη 2η περίοδο, οι παίκτες του Λαυρίου έμπαιναν... ανενόχλητοι στη ρακέτα, ενώ ήταν εύστοχοι και έξω από τα 6.75 για να κάνουν επιμέρους σκορ 13-24 και να προηγηθούν με 39-52 (+13) στο ημίχρονο.





Η ΑΕΚ προσπάθησε να μειώσει τη διαφορά, αλλά ήταν προφανές πως είχε πρόβλημα στο κομμάτι της δημιουργίας με τα «ατού» της να μένουν μακριά από τον καλό εαυτό τους στο σκοράρισμα. Οι «κιτρινόμαυροι», πάντως μείωσαν στους πέντε (81-86), αλλά ο Καστανέδα ήταν ασταμάτητος, με αποτέλεσμα το Λαύριο να πετύχει μία ιδιαίτερα σημαντική νίκη στην πρεμιέρα όσον αφορά στον στόχο της παραμονής.

Διαιτητές: Τσώνος, Μηλαπίδης, Χατζημπαλίδης

ΑΕΚ (Ζοάν Πλάθα): Χολ 2, Νετζήπογλου 9 (1), Κουζμίνσκας 11 (1), Κώττας 5, ΜακΡέι 21 (4), Τίλμαν 21, Ραντλ 13 (2), Καράμπελας 2, Φλιώνης 7 (1), Κουζέλογλου 2, Ματαλιωτάκης

ΛΑΥΡΙΟ (Κώστας Μέξας): Μουρ 19 (1), Χέλεμς 17 (1), Ντε Τζούλιους 4, Καββαδάς 3, Θόρντον 17 (3), Καστανέδα 26 (6), Γκρόμοβς 2, Δεϊμέζης, Σπρίντζιος 3 (1), Παπαδάκης 7 (2), Οικονομόπουλος?