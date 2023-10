Life

Ο Κρις Ροκ θα σκηνοθετήσει βιογραφική ταινία για τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ

Η ζωή του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ θα μεταφερθεί στην μεγάλη οθόνη με σκηνοθέτη τον Κρις Ροκ.

Η Universal Pictures ετοιμάζει βιογραφική ταινία βασισμένη στη ζωή του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ και ο Κρις Ροκ μπορεί να είναι ο σκηνοθέτης με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ εκτελεστικό παραγωγό.

Σύμφωνα με το Deadline, η Universal απέκτησε τα δικαιώματα για να διασκευάσει τη βιογραφία «King: A Life» για τον υπέρμαχο της μη βίαιης κοινωνικής αλλαγής και των πολιτικών δικαιωμάτων που έγραψε ο Τζόναθαν Άιγκ.

Ο κωμικός, ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός, Κρις Ροκ είναι «στο τελικό στάδιο συζητήσεων για τη σκηνοθεσία και την παραγωγή» και ο Σπίλμπεργκ θα είναι εκτελεστικός παραγωγός. Η Amblin Partners και η Κρίστι Μακόσκο Κρίγκερ θα συμμετάσχουν επίσης στην παραγωγή.

Πρόσθετες λεπτομέρειες για την ταινία δεν είναι γνωστές.

Ο Ροκ έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την κωμωδία του 2003, «Head of State», και παρ’ όλο που έκτοτε έχει σκηνοθετήσει αρκετές ταινίες, η συγκεκριμένη θα είναι η πρώτη του που πιθανότατα θα ξεφύγει από το είδος για το οποίο τον γνωρίζουν οι περισσότεροι, την κωμωδία.

Ο Κρις Ροκ υποδύεται τον ακτιβιστή πολιτικών δικαιωμάτων, Ρόι Γουίλκινς στην ταινία «Rustin», η οποία αφηγείται την ιστορία της προετοιμασίας της Πορείας του 1963 του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ ενάντια στις φυλετικές διακρίσεις στην Ουάσιγκτον.

