Βουλιαγμένη: Τροχαίο ατύχημα σε παιδική χαρά γεμάτη παιδιά (εικόνες)

Παραλίγο τραγωδία σε παιδική χαρά. ΙΧ "καρφώθηκε" πάνω στα κάγκελα. Πώς συνέβη το ατύχημα.

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου σε παιδική χαρά στην πλατεία 25ης Μαρτίου στη Βουλιαγμένη, όταν ΙΧ έπεσε πάνω στα κάγκελα της περίφραξης.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 19:00 το απόγευμα. Έντρομοι οι γονείς άκουσαν έναν ισχυρό θόρυβο και από θαύμα εκείνη τη στιγμή στο σημείο δεν έπαιζε κάποιο παιδάκι και δεν είχαμε κάποιον τραυματισμό.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου, που είχε σέρβικες πινακίδες, έχασε, για άγνωστο λόγο τον έλεγχο και έπεσε πάνω στα κάγκελα της παιδικής χαράς. Από την πρόσκρουση έπεσε τμήμα από τη μεταλλική περίφραξη.

